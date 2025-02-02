Mitsubishi Outlander Sport: Компактний кросовер із позашляховими можливостями (фото) — Finance.ua

Mitsubishi Outlander Sport: Компактний кросовер із позашляховими можливостями (фото) Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Mitsubishi Outlander Sport: Компактний кросовер із позашляховими можливостями (фото), Фото: Mitsubishi

У ПАР представлено новий Mitsubishi Outlander Sport. Компактний кросовер надходить у продаж за ціною в еквіваленті 23 000 доларів.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.

Фото: Mitsubishi

Нова модель не має нічого спільного з Mitsubishi Outlander, адже значно компактніша. Це «глобальна» версія кросовера Mitsubishi Xforce, який вже замінив модель ASX (також відому, як Outlander Sport) в окремих країнах.

Кросовер Mitsubishi Outlander Sport вирізняється атлетичним дизайном із високим капотом, короткими звисами кузова та роздутими крилами. У нього широка решітка радіатора та оригінальні Т-подібні фари і ліхтарі.

Фото: Mitsubishi

У салоні Mitsubishi Outlander Sport встановлено цифровий щиток приладів.

Серед доступного обладнання — безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, електропривід дверей багажника і бездротова зарядка для смартфонів.

Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Outlander Sport оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 105 к. с. та варіатором. У нього виключно передній привід, проте доволі високий кліренс (222 мм) та є режими для різних типів бездоріжжя.

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