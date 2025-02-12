Юристи закликали українців перевірити водійські права і техпаспорти — Finance.ua

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Юристи закликали українців перевірити водійські права і техпаспорти

Технології&Авто
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Юристи закликали українців перевірити водійські права і техпаспорти
Юристи закликали українців перевірити водійські права і техпаспорти
В Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.
Юристи звертають увагу на важливість перевірки відповідності категорії прав типу транспортного засобу. Часто водії помилково вважають, що мають право керувати певним видом транспорту, спираючись лише на власні навички. Наприклад, власники категорії «А» можуть думати, що їм дозволено їздити на мопедах, а з категорією «С» — на будь-яких вантажівках, хоча це не завжди відповідає правилам.
Щоб уникнути штрафів і неприємностей, експерти радять автомобілістам регулярно перевіряти актуальні вимоги ПДР і змінювати свої водійські документи відповідно до чинного законодавства.
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