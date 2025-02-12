ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)

Технології&Авто
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ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Далеко не всі вживані авто втрачають у ціні з роками. Деякі моделі, навпаки, можуть подорожчати. І мова йде не лише про екзотичні суперкари чи ексклюзивні розкішні авто, адже сучасною класикою можуть стати і дешевші та масовіші моделі.
Британське видання Auto Express визначило авто з пробігом, які з часом подорожчають.

Alpine A110

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Купе Alpine A110 від Renault — один із найдоступніших середньомоторних спорткарів на ринку. Легке авто приваблює чудово налаштованим шасі та непоганою динамікою. У лінійці є дорожчі лімітовані версії, проте і базовий варіант із часом дорожчатиме, адже в майбутньому аналогічні моделі навряд чи з’являться через нові стандарти екології та безпеки.

Rover 75

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Флагман Rover 2000-х раніше був доволі дешевим, проте в останні роки його вартість у Європі почала потроху зростати. Седан може зацікавити елегантним ретростилем та розкішним оздобленням салону шкірою та деревом. Ціннішими є заряджені версії від MG (особливо з двигуном V8) та варіант з V6 і механічною КПП. Краще обирати більш ранні моделі, які якісніше зібрані.

Mercedes-Benz A-Class W168

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Перше покоління Mercedes A-Class було доволі масовим, але зараз цих авто на дорогах усе менше. Перша компактна модель німецького бренду вирізняється нестандартним дизайном та практичним просторим салоном.

Alfa Romeo 156 GTA

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Alfa Romeo 156 GTA подорожчала за останні роки. Заряджений седан із 2,5-літровим 250-сильним V6 здатен розвинути 250 км/год, а звук його вихлопу радує слух. Утім, це не найнадійніше авто і через це на ринку їх стає все менше.

Vauxhall VXR8

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Великий седан із потужним V8 під капотом є досить рідкісним на європейському ринку, адже його виготовляли в Австралії. Модель пропонували у версіях на 411 та 425 сил і обидві вони здатні розігнатися до 100 км/год за 5 с.

Jaguar F-Type

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Jaguar переходить на випуск електромобілів, тому останній бензиновий спорткар F-Type буде дуже цінним у майбутньому. Звісно, варіант із 5,0-літровим 550-сильним V8 привабливіший, проте і дешевший 375-сильний V6 доволі цікавий.
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Fiat 124 Spider Abarth

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Fiat 124 Spider — недорогий двомісний кабріолет на базі Mazda MX-5 Miata. Він чудово керується, а 170-сильного турбомотора у версії від Abarth цілком достатньо. До того ж, цих авто випустили відносно небагато.

Lexus LC500

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Lexus LC — розкішне купе з оригінальним дизайном та дорогим салоном, яке є більш рідкісним, аніж BMW 8 Series. Привабливішим є варіант LC 500 із 5,0-літровим V8 на 473 к. с. Lexus багато оснащений та має комфортабельну підвіску.

Lotus Elise Mk1

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Lotus Elise першого покоління вже став класикою і поступово дорожчає. Середньомоторний спорткар приваблює зразковою керованістю і є чудовим авто вихідного дня. Його 118-сильний двигун від Rover не найпотужніший, проте легкому Lotus його вистачає.

BMW i3

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)
Як не дивно, суперечливий BMW i3 також може стати цінним у майбутньому. Так, у нього дивний дизайн і невеликий запас ходу, проте це перший електромобіль BMW. Він непогано пристосований до міської експлуатації та має просторий салон.
За матеріалами:
Фокус
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