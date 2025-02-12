ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото) — Finance.ua

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото) Сьогодні 02:01 — Технології&Авто

ТОП-10 вживаних авто, які з часом подорожчають (фото)

Далеко не всі вживані авто втрачають у ціні з роками. Деякі моделі, навпаки, можуть подорожчати. І мова йде не лише про екзотичні суперкари чи ексклюзивні розкішні авто, адже сучасною класикою можуть стати і дешевші та масовіші моделі.

Британське видання Auto Express визначило авто з пробігом, які з часом подорожчають.

Alpine A110

Купе Alpine A110 від Renault — один із найдоступніших середньомоторних спорткарів на ринку. Легке авто приваблює чудово налаштованим шасі та непоганою динамікою. У лінійці є дорожчі лімітовані версії, проте і базовий варіант із часом дорожчатиме, адже в майбутньому аналогічні моделі навряд чи з’являться через нові стандарти екології та безпеки.

Rover 75

Флагман Rover 2000-х раніше був доволі дешевим, проте в останні роки його вартість у Європі почала потроху зростати. Седан може зацікавити елегантним ретростилем та розкішним оздобленням салону шкірою та деревом. Ціннішими є заряджені версії від MG (особливо з двигуном V8) та варіант з V6 і механічною КПП. Краще обирати більш ранні моделі, які якісніше зібрані.

Mercedes-Benz A-Class W168

Перше покоління Mercedes A-Class було доволі масовим, але зараз цих авто на дорогах усе менше. Перша компактна модель німецького бренду вирізняється нестандартним дизайном та практичним просторим салоном.

Alfa Romeo 156 GTA

Alfa Romeo 156 GTA подорожчала за останні роки. Заряджений седан із 2,5-літровим 250-сильним V6 здатен розвинути 250 км/год, а звук його вихлопу радує слух. Утім, це не найнадійніше авто і через це на ринку їх стає все менше.

Vauxhall VXR8

Великий седан із потужним V8 під капотом є досить рідкісним на європейському ринку, адже його виготовляли в Австралії. Модель пропонували у версіях на 411 та 425 сил і обидві вони здатні розігнатися до 100 км/год за 5 с.

Jaguar F-Type

Jaguar переходить на випуск електромобілів, тому останній бензиновий спорткар F-Type буде дуже цінним у майбутньому. Звісно, варіант із 5,0-літровим 550-сильним V8 привабливіший, проте і дешевший 375-сильний V6 доволі цікавий.

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Fiat 124 Spider Abarth

Fiat 124 Spider — недорогий двомісний кабріолет на базі Mazda MX-5 Miata. Він чудово керується, а 170-сильного турбомотора у версії від Abarth цілком достатньо. До того ж, цих авто випустили відносно небагато.

Lexus LC500

Lexus LC — розкішне купе з оригінальним дизайном та дорогим салоном, яке є більш рідкісним, аніж BMW 8 Series. Привабливішим є варіант LC 500 із 5,0-літровим V8 на 473 к. с. Lexus багато оснащений та має комфортабельну підвіску.

Lotus Elise Mk1

Lotus Elise першого покоління вже став класикою і поступово дорожчає. Середньомоторний спорткар приваблює зразковою керованістю і є чудовим авто вихідного дня. Його 118-сильний двигун від Rover не найпотужніший, проте легкому Lotus його вистачає.

BMW i3

Як не дивно, суперечливий BMW i3 також може стати цінним у майбутньому. Так, у нього дивний дизайн і невеликий запас ходу, проте це перший електромобіль BMW. Він непогано пристосований до міської експлуатації та має просторий салон.

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