Електромобілі Fiat 600e та Abarth 500 стали доступнішими — Finance.ua

Електромобілі Fiat 600e та Abarth 500 стали доступнішими Сьогодні 07:05 — Технології&Авто

Електромобілі Fiat 600e та Abarth 500 стали доступнішими

Fiat запускає оновлену програму E-Grant, що надає покупцям моделей Fiat 600e та Abarth 500e знижки до 4 220 фунтів стерлінгів. Це зробить перехід на електромобілі доступнішим для широкого кола водіїв.

Fiat 600e оснащений акумулятором на 54 кВт∙год із запасом ходу до 603 км у міських умовах. З потужністю 154 к.с. та режимами керування (економний, звичайний і спортивний) цей автомобіль ідеально підходить як для міста, так і для далеких подорожей.

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Abarth 500e вирізняється компактністю та спортивним характером: 152 к.с., розгін до 100 км/год за 7 секунд і запас ходу до 360 км. Ця модель стане чудовим вибором для тих, хто шукає авто з невеликими габаритами.

За словами Джузеппе Кава, директора з маркетингу Fiat, ця ініціатива допомагає усунути бар’єр високої вартості придбання електромобілів, роблячи їх доступнішими для всіх категорій покупців. Fiat продовжує зміцнювати свої позиції на ринку, пропонуючи не лише інновації, а й реальні вигоди для своїх клієнтів.

Ampercar За матеріалами:

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