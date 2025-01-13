Електромобілі Fiat 600e та Abarth 500 стали доступнішими — Finance.ua
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Електромобілі Fiat 600e та Abarth 500 стали доступнішими

Технології&Авто
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Електромобілі Fiat 600e та Abarth 500 стали доступнішими
Електромобілі Fiat 600e та Abarth 500 стали доступнішими
Fiat запускає оновлену програму E-Grant, що надає покупцям моделей Fiat 600e та Abarth 500e знижки до 4 220 фунтів стерлінгів. Це зробить перехід на електромобілі доступнішим для широкого кола водіїв.
Fiat 600e оснащений акумулятором на 54 кВт∙год із запасом ходу до 603 км у міських умовах. З потужністю 154 к.с. та режимами керування (економний, звичайний і спортивний) цей автомобіль ідеально підходить як для міста, так і для далеких подорожей.
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Abarth 500e вирізняється компактністю та спортивним характером: 152 к.с., розгін до 100 км/год за 7 секунд і запас ходу до 360 км. Ця модель стане чудовим вибором для тих, хто шукає авто з невеликими габаритами.
За словами Джузеппе Кава, директора з маркетингу Fiat, ця ініціатива допомагає усунути бар’єр високої вартості придбання електромобілів, роблячи їх доступнішими для всіх категорій покупців. Fiat продовжує зміцнювати свої позиції на ринку, пропонуючи не лише інновації, а й реальні вигоди для своїх клієнтів.
За матеріалами:
Ampercar
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