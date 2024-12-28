Fiat підтвердила вихід нового покоління моделі 500: названі терміни — Finance.ua

Fiat підтвердила вихід нового покоління моделі 500: названі терміни Сьогодні 03:46 — Фондовий ринок

Fiat 500, попри зниження популярності та слабкі продажі, продовжить свою історію. Stellantis офіційно оголосила про випуск нового покоління цієї моделі 2032 року. Це рішення дивує, враховуючи, що 2024 року продажі електричної версії Fiat 500e у США становили менше 500 одиниць.

Виробництво Fiat 500 буде збережено на заводі в Турині, Італія. Stellantis уже виділила $105 мільйонів на розробку нової батареї, яка має суттєво збільшити запас ходу та покращити характеристики майбутніх моделей.

Крім того, до 2025−2026 року планується запуск гібридної версії Fiat 500, що може зробити модель привабливішою для широкої аудиторії.

Наразі Fiat 500e 2024 року пропонує запас ходу всього близько 225 км і стартову ціну $32 500. Це робить його неконкурентоспроможним на тлі таких моделей, як Chevrolet Bolt і Mini Cooper Electric. Проте в Європі, де компактні автомобілі користуються високим попитом, у Fiat 500 залишаються хороші шанси на успіх.

Stellantis сподівається, що модернізація й адаптація моделі до сучасних вимог допоможуть повернути культовому хетчбеку його колишню популярність і заново завоювати серця автолюбителів.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.