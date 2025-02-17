ТОП-10 седанів з найвищими оцінками безпеки за останні роки (фото) — Finance.ua

ТОП-10 седанів з найвищими оцінками безпеки за останні роки (фото) Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Нині седани, можливо, не найпопулярніші автомобілі на ринку і вони можуть бути не такими практичними, як позашляховики з точки зору простору, але вони настільки ж безпечні.

Кожен новий седан оснащено багатьма функціями безпеки, зокрема засобами допомоги водієві. Більшість нових седанів відмінно проходять тести на безпеку та мають хороші оцінки, щоб забезпечити безпеку вашої родини. Екперти назвали 10 седанів з найвищими оцінками безпеки за останні роки.

Про це пише Top Speed , яке назвало 10 найбезпечніших седанів.

2025 Kia K4

Kia K4 вирізняється сміливим дизайном, в якому багато гострих граней і різких кутів. Інтер’єр також відрізняється футуристичним дизайном. Крім того, що Kia K4 дуже стильний, він ще й дуже безпечний. У стандартну комплектацію входить безліч функцій допомоги водієві, як-от інтелектуальний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування і система утримання в смузі руху.

2025 Toyota Corolla

Toyota Corolla 2025 року пропонує різноманітність стилів, паливну економічність і безпеку. Corolla випускається в різних комплектаціях і доступна як з газовим двигуном, так і з гібридною силовою установкою, що забезпечує до 53 миль на годину в місті.

Кожна модель оснащена 10 подушками безпеки і безліччю функцій безпеки за допомогою пакета Toyota Safety Sense 3.0.

2025 Toyota Camry

У 2025 році Toyota повністю переробила Camry, надавши їй новий вигляд усередині та зовні та відмовившись від газових двигунів. Camry тепер доступний лише як гібридний седан, і це також один із небагатьох варіантів на ринку з можливістю повного приводу.

Camry дуже безпечна завдяки системі подушок безпеки та стандартним функціям допомоги водієві.

2025 BMW 5 серії

BMW 5 серії 2025 року може бути не таким спортивним, як попередні моделі, але він такий же безпечний, якщо не безпечніший. Серія 5 була нагороджена найкращою безпекою від IIHS, і кожна з них містить стандартний перелік функцій допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль і автоматичне екстрене гальмування.

Є кілька різних рівнів комплектації серії 5 на вибір, на додаток до безлічі додаткових функцій. Але незалежно від того, як ви його конфігуруєте, BMW 5 серії є безпечним і спортивним варіантом.

2024 Subaru Impreza

Subaru Impreza наповнений обладнанням безпеки, таким як складна система подушок безпеки та фірмова технологія EyeSight, він отримав високі бали в тестах безпеки NHTSA.

Безпека Impreza також забезпечується функціями допомоги водієві, такими як адаптивний круїз-контроль, система підтримки смуги руху та попередження про виїзд зі смуги руху, щоб утримувати автомобіль між рядами та на безпечній відстані від інших автомобілів.

2025 Acura Integra

Acura Integra була в сегменті розкішних компактних седанів протягом декількох років і продовжує надавати покупцям надійний, безпечний і цікавий спосіб пересування.

Під його капотом знаходиться двигун з турбонаддувом, який можна підключити до CVT або шестиступінчастої механічної коробки передач, а всередині Integra забезпечує комфортабельну кабіну для чотирьох дорослих.

2025 Honda Civic

Honda Civic 2025 року є основним продуктом у сегменті компактних седанів і досі є одним із найкращих варіантів для ефективного транспортування. Civic наповнений технологіями для інформаційно-розважальних і розважальних цілей, оснащений парою паливноефективних силових агрегатів і має добре обладнаний салон, напрочуд комфортний і висококласний.

2025 Mazda3

Mazda3 2025 року — це компактний седан із різноманітними комплектаціями, що підходить для більшості бюджетів. Комплектація добре оснащена багатьма функціями безпеки та технологічними функціями.

2025 Honda Accord

Honda Accord є незмінним фаворитом у категорії седанів середнього розміру завдяки своїй універсальності та практичності. У 2025 році Accord доступний у чотирьох різних гібридних комплектаціях і двох бензинових, що дає покупцям певний вибір відповідно до їхніх потреб і бюджету.

Кожен Accord оснащений системою допомоги водієві Honda Sensing, яка включає адаптивний круїз-контроль, систему підтримки смуги руху тощо, що робить його одним із найбезпечніших седанів на ринку. Цим системам Accord приписують високі оцінки безпеки та нагороду «Top Safety Pick +».

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