У Пенсильванії будують дата-центри в покинутих шахтах

У Пенсильванії планують створювати дата-центри в покинутих вугільних шахтах. Таким чином влада сподівається зменшити вплив дата-центрів на місцевих жителів, зокрема знизити споживання води, рівень шуму і забруднення повітря.

Про це пише американське видання Planetizen.

У штаті налічується близько 5 586 покинутих вугільних шахт — більше, ніж у будь-якому іншому штаті США.

Підземні водойми, які утворилися в шахтах, потенційно можна використовувати для охолодження дата-центрів без залучення зовнішніх джерел води.

Водночас забудовники можуть взяти на себе витрати на очищення забруднених територій у самих покинутих шахтах та навколо них.

Якщо дата-центри зможуть продемонструвати, що вони здатні очищувати території, обробляти кислотні шахтні води та сприяти відновленню місцевого довкілля, місцеві жителі, ймовірно, будуть більш схильні підтримувати такі проєкти — зазначив дослідник кафедри енергетики та мінеральної інженерії Університету штату Пенсильванія Чжун’ян Хе, який досліджує можливість будівництва дата-центрів на територіях покинутих шахт.

На заході Пенсильванії вже готують два такі проєкти. Колишню шахту Robena планують перетворити на дата-центр. Ще один дата-центр пропонують розмістити на території колишньої вугільної шахти Consol.

Чому дата-центри шкодять екології

Дослідження аналітичної компанії First Street показало, що 79% дата-центрів світу, а отже і даним, які вони обробляють і зберігають, загрожують природні катастрофи, як от повені, сильні вітри чи лісові пожежі.

Частково це пов’язано місцями де їх будують, а частково з тим, що вони самі безпосередньо впливають на клімат.

Також дослідження показало, що більше половини всіх дата-центрів світу стоять у місцях, де клімат постійно псується.