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У Пенсильванії будують дата-центри в покинутих шахтах

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Покинута шахта у Пенсильванії
Покинута шахта у Пенсильванії, Фото:planetizen
У Пенсильванії планують створювати дата-центри в покинутих вугільних шахтах. Таким чином влада сподівається зменшити вплив дата-центрів на місцевих жителів, зокрема знизити споживання води, рівень шуму і забруднення повітря.
Про це пише американське видання Planetizen.
У штаті налічується близько 5 586 покинутих вугільних шахт — більше, ніж у будь-якому іншому штаті США.
Підземні водойми, які утворилися в шахтах, потенційно можна використовувати для охолодження дата-центрів без залучення зовнішніх джерел води.
Водночас забудовники можуть взяти на себе витрати на очищення забруднених територій у самих покинутих шахтах та навколо них.
Якщо дата-центри зможуть продемонструвати, що вони здатні очищувати території, обробляти кислотні шахтні води та сприяти відновленню місцевого довкілля, місцеві жителі, ймовірно, будуть більш схильні підтримувати такі проєкти
— зазначив дослідник кафедри енергетики та мінеральної інженерії Університету штату Пенсильванія Чжун’ян Хе, який досліджує можливість будівництва дата-центрів на територіях покинутих шахт.

На заході Пенсильванії вже готують два такі проєкти. Колишню шахту Robena планують перетворити на дата-центр. Ще один дата-центр пропонують розмістити на території колишньої вугільної шахти Consol.

Чому дата-центри шкодять екології

Дослідження аналітичної компанії First Street показало, що 79% дата-центрів світу, а отже і даним, які вони обробляють і зберігають, загрожують природні катастрофи, як от повені, сильні вітри чи лісові пожежі.
Частково це пов’язано місцями де їх будують, а частково з тим, що вони самі безпосередньо впливають на клімат.
Також дослідження показало, що більше половини всіх дата-центрів світу стоять у місцях, де клімат постійно псується.
Через це сервери починають працювати гірше, витрати на їхнє охолодження зростають, а отже вони одночасно виснажують водні ресурси регіону і навіть трохи його підігрівають.
За матеріалами:
Хмарочос
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