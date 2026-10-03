10 міст Європи з найвищою якістю життя
Рейтинг європейських міст за якістю життя
- Осло, Норвегія — 6-те місце у світі. Столиця поєднує міську інфраструктуру з близькістю до лісів, фіордів та островів.
- Люксембург, Люксембург — 7-ме місце у світі. Серед переваг — безкоштовний громадський транспорт.
- Дрезден, Німеччина — 8-ме місце у світі. Один із європейських центрів мікроелектроніки та технологій.
- Гент, Бельгія — 9-те місце у світі. Місто розвиває велосипедну інфраструктуру та має сильне наукове середовище.
- Париж, Франція — 10-те місце у світі. При виборі житла варто враховувати значні відмінності між районами міста.
- Базель, Швейцарія — 11-те місце у світі. Важливий міжнародний центр фармацевтики та наук про життя.
- Лінц, Австрія — 12-те місце у світі. Поєднує промисловість, ІТ, наукові дослідження та мистецтво.
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