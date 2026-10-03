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10 міст Європи з найвищою якістю життя

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Берген визнали найкращим європейським місто за якістю життя
Берген визнали найкращим європейським місто за якістю життя, Фото: magnific
Норвезький Берген очолив рейтинг європейських міст за якістю життя у 2026 році. До першої трійки також увійшли французький Гренобль і швейцарський Берн.
Про це свідчить рейтинг Global Cities Index 2026 від Oxford Economics.
Під час оцінювання дослідники враховували рівень доходів населення, розрив між заможнішими та біднішими, вартість житла, очікувану тривалість життя та можливості для дозвілля й культурного відпочинку.

Рейтинг європейських міст за якістю життя

Місто Берген у Норвегії визнали найкращим у Європі за якістю життя. У світовому рейтингу Берген посідає 2-ге місце.
Дослідники високо оцінили місто за рівень доходів населення, невеликий розрив у доходах та високу очікувану тривалість життя.
Додатковою перевагою є розташування між горами та фіордами, що дозволяє мешканцям насолоджуватися природою без далеких поїздок.
Берген, Норвегія
Берген, Норвегія
Друге місце серед європейських міст і четверте у світовому рейтингу посів Гренобль, який часто називають «столицею французьких Альп».
Гренобль має розвинене науково-технологічне середовище, а його близькість до гірських маршрутів і лижних курортів створює широкі можливості для активного відпочинку.
Гренобль, Франція
Гренобль, Франція
Швейцарський Берн посів третю сходинку серед європейських міст і п’яту — у світовому рейтингу.
Місто вирізняється високою купівельною спроможністю населення, якісними міськими послугами та компактністю.
Берн, Швейцарія
Берн, Швейцарія
До європейської десятки також потрапили:
  • Осло, Норвегія — 6-те місце у світі. Столиця поєднує міську інфраструктуру з близькістю до лісів, фіордів та островів.
  • Люксембург, Люксембург — 7-ме місце у світі. Серед переваг — безкоштовний громадський транспорт.
  • Дрезден, Німеччина — 8-ме місце у світі. Один із європейських центрів мікроелектроніки та технологій.
  • Гент, Бельгія — 9-те місце у світі. Місто розвиває велосипедну інфраструктуру та має сильне наукове середовище.
  • Париж, Франція — 10-те місце у світі. При виборі житла варто враховувати значні відмінності між районами міста.
  • Базель, Швейцарія — 11-те місце у світі. Важливий міжнародний центр фармацевтики та наук про життя.
  • Лінц, Австрія — 12-те місце у світі. Поєднує промисловість, ІТ, наукові дослідження та мистецтво.
За матеріалами:
Finance.ua
Європа
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