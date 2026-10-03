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Кіпр планує посилити умови програми «золотих віз»

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Прапор Кіпру
Прапор Кіпру
Кіпр планує посилити умови програми «золотих віз» перед вступом до Шенгенської зони.
Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідіс, його цитує eKathimerini.
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Виступаючи перед парламентським комітетом з контролю за державними видатками, Іоаннідіс повідомив, що за останні два роки було видано близько 1 500 «золотих віз».
Наразі влада проводить ретельну перевірку близько 12 тисяч паспортів, виданих у рамках програми з 2013 року, щоб переконатися, що їхні власники, як і раніше, відповідають необхідним вимогам.
Іоаннідіс зазначив, що заплановані зміни частково пов’язані з очікуваним вступом Кіпру до Шенгенської зони, що зробить програму привабливішою для інвесторів.
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Він представив рекомендації щодо внесення змін міністрам, відповідальним за реалізацію програми.
Уряд також вивчає, у які сфери можна спрямовувати кошти, що інвестуються в рамках програми. Серед можливих напрямків — освіта, оборона та інновації.
«Нам потрібні інвестиції», — заявив Іоаннідіс, додавши, однак, що вони мають здійснюватися в контрольованих умовах.
Уряд також розробляє нову інформаційну систему, призначену для відстеження громадян третіх країн протягом усього їхнього перебування на Кіпрі.
За матеріалами:
Європейська правда
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