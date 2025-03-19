Який прибуток від продажу зброї отримують провідні компанії США — Finance.ua

Який прибуток від продажу зброї отримують провідні компанії США Сьогодні 13:35 — Світ

Який прибуток від продажу зброї отримують провідні компанії США

Війни в Україні та Ізраїлі спровокували зростання продажу зброї у світі. В результаті прибуток сотні найбільших світових збройових компаній зріс до 632 млрд доларів у 2023 році, свідчать дані SIPRI. Половину цієї суми отримали виробники зі США. Скільки ж заробляють на продажу зброї провідні американські фірми?

Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin у 2019 році заробила на продажі зброї 53,2 млрд доларів. В 2020 році прибуток зріс до 58,2 млрд, в 2021 році — до 60,3 млрд. в 2022 році прибуток знизився до 59,4 млрд доларів, а в 2023-му виріс до 60,8 млрд.

Компанія виробляє, зокрема, винищувачі F-16, F-22 та F-35, ракети ATACMS, а також ракети для ЗРК Patriot та ПТРК Javelin. При цьому продаж зброї — не єдине її джерело доходу, це близько 90% всього прибутку.

Конгломерат RTX Corp. (до 2023 року — Raytheon Technologies Corp.) у 2020 році заробив на продажу зброї 36,8 млрд доларів, у 2021 році — 41,9 млрд, у 2022 році — 39,6 млрд, у 2023 році — 40,7 млрд.

Компанія виробляє, у тому числі, системи Patriot та ПЗРК Stinger.

Читайте також: Чому американцям не вигідно зупиняти постачання озброєння до України

Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman, яка виробляє боєприпаси, заробила у 2019 році від продажу зброї 29,2 млрд доларів. У 2020 році її прибуток від цього склав 30,4 млрд, у 2021 році — 29,9 млрд, у 2022 році — 32,3 млрд, у 2023 році — 35,6 млрд.

Авіабудівний концерн Boeing отримав від продажу зброї 32,5 млрд доларів у 2019 році, 32,7 млрд — у 2020 році, 33,4 млрд — у 2021 році, 29,3 млрд — у 2022 році, 31,1 млрд — у 2023 році.

Сума, отримана від продажу зброї, менше половини прибутку компанії.

Компанія General Dynamics Corp., яка виробляє танки M 1 Abrams і броньовані бойові машини Stryker, у 2019 від продажу зброї заробила 26,6 млрд доларів, у 2020 році — 27 млрд, у 2021 році — 27,6 млрд, у 2022 році — 28,1 млрд, у 2023 році — 30,2 млрд.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.