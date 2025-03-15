Україна стала найбільшим імпортером озброєнь у світі: звіт SIPRI — Finance.ua

Україна стала найбільшим імпортером озброєнь у світі: звіт SIPRI Сьогодні 22:20

Україна стала найбільшим імпортером озброєнь у світі: звіт SIPRI

Україна у період з 2020 до 2024 року стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь. Порівняно з 2015−2019 роками імпорт збільшився майже у сто разів.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

З яких країн надійшло найбільше зброї

Після початку повномасштабної війни зброю в Україну відправляли щонайменше 35 країн.

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Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020−2024 роках. Більшість зброї надійшла зі США (45%), Німеччини (12%) та Польщі (11%).

Серед десяти найбільших імпортерів зброї, Україна — єдина європейська держава.

Загальний обсяг постачання зброї у світі залишився приблизно на тому ж рівні, що й у попередні роки: зростання імпорту в Європі та Америці було компенсоване зниженням в інших регіонах.

Експорт

Експорт озброєнь із США збільшився на 21%, а їхня частка у світовому експорті зросла з 35% до 43%. У період з 2020 до 2024 року Штати постачали основні види озброєнь у 107 держав.

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Вперше за два десятиліття найбільша частка експорту озброєнь США у цей період припала на Європу (35%), а не на Близький Схід (33%). Проте найбільшим отримувачем озброєнь США стала Саудівська Аравія (12%).

Франція стала другим за величиною постачальником зброї у світі у 2020−24 роках, вона експортувала до 65 країн. Найбільше французької зброї купила Індія (28%), на другому місці — Катар (9,7%).

Експорт російського озброєння різко знизився (на 64%), країна опустилась на третє місце у рейтингу. росія постачала основні види озброєнь до 33 держав у 2020−2024 роках. Дві третини російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (38%), Китай (17%) та Казахстан (11%).

Китай був четвертим за величиною експортером зброї, на нього припадає 5,9% світового експорту.

Імпорт зброї європейськими членами НАТО більш ніж подвоївся (+105%). США поставили 64% цієї зброї, іншими основними постачальниками були Франція та Південна Корея (6,5%), Німеччина (4,7%) та Ізраїль (3,9%).

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