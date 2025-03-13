Фінляндія озброїть Україну на додаткові €200 млн — Finance.ua

Фінляндія озброїть Україну на додаткові €200 млн Сьогодні 17:39 — Казна та Політика

Фінляндія озброїть Україну на додаткові €200 млн

Фінляндія виділяє 28 пакет військової допомоги Україні, вартість якого складає близько 200 млн євро.

Про це сказав очільник Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомило відомство.

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Як відзначив Хяккянен під час його зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, зміст пакета традиційно не розкривається, але він точно включає артилерійські снаряди, в яких сьогодні велика потреба на фронті.

Хяккянен додав, що у Фінляндії «існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні».

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«Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки», — додав він.

Під час зустрічі Хяккянена і Умєрова було підписано меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між оборонними відомствами країн.

«Метою меморандуму про взаєморозуміння між Фінляндією та Україною є поглиблення оборонної співпраці. До сфери зростаючої співпраці належать питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, науково-дослідна та інноваційна діяльність, виробництво боєприпасів, а також проекти оборонної промисловості у Фінляндії та Україні», — йдеться у повідомленні.

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