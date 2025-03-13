Фінляндія озброїть Україну на додаткові €200 млн — Finance.ua

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Фінляндія озброїть Україну на додаткові €200 млн

Казна та Політика
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Фінляндія озброїть Україну на додаткові €200 млн
Фінляндія озброїть Україну на додаткові €200 млн
Фінляндія виділяє 28 пакет військової допомоги Україні, вартість якого складає близько 200 млн євро.
Про це сказав очільник Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомило відомство.
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Як відзначив Хяккянен під час його зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, зміст пакета традиційно не розкривається, але він точно включає артилерійські снаряди, в яких сьогодні велика потреба на фронті.
Хяккянен додав, що у Фінляндії «існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні».
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«Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки», — додав він.
Під час зустрічі Хяккянена і Умєрова було підписано меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між оборонними відомствами країн.
«Метою меморандуму про взаєморозуміння між Фінляндією та Україною є поглиблення оборонної співпраці. До сфери зростаючої співпраці належать питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, науково-дослідна та інноваційна діяльність, виробництво боєприпасів, а також проекти оборонної промисловості у Фінляндії та Україні», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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