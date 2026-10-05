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Інтерпол попередив про прискорення кібершахрайства через ШІ — CNBC

Світ
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У Сінгапурі на полях Tech Week Singapore головний спеціаліст Інтерполу з інформаційної безпеки Бйорн Р. Ватне заявив, що штучний інтелект робить кібершахрайство швидшим, масштабнішим і складнішим для виявлення. За його словами, технологія не створює цілком нових злочинних методів, а посилює уже відомі схеми обману та шахрайства.
Як повідомляє CNBC, зловмисники можуть застосовувати ШІ для одночасного націлювання на багатьох потенційних жертв. Поліпшення машинного перекладу та розвиток цифрових ідентичностей також дедалі більше ускладнюють розрізнення справжньої і шахрайської взаємодії.
Ватне порадив компаніям насамперед визначити свої найважливіші активи, від яких залежить безперервність роботи, а також з’ясувати, хто може бути зацікавлений у їх викраденні або порушенні їхньої роботи. Після цього бізнес має використовувати розвіддані про загрози, щоб розуміти методи й технології таких противників та відповідно налаштовувати захист.
На його думку, організаціям не слід намагатися одночасно захиститися від усіх можливих загроз, якщо вони не є ціллю конкретних атак. Заходи протидії відрізнятимуться залежно від того, чи має компанія справу зі злочинцями, які використовують слушну нагоду, або з учасниками складних тривалих кібератак.

Ризики агентного ШІ

Окремо представник Інтерполу застеріг від ризиків агентного ШІ — систем, здатних виконувати дії від імені користувачів. Він зазначив, що помилки таких систем можуть мати не лише інформаційні, а й фізичні наслідки, зокрема коли ШІ застосовують у пристроях, автомобілях і безпілотному транспорті.
Ватне також звернув увагу на високий рівень довіри людей до нових технологій. На відміну від фінансових сервісів, де користувачі частіше застосовують PIN-коди та зважають на ризики, вони можуть швидше надавати застосункам і пристроям доступ, не приділяючи належної уваги безпеці.
За матеріалами:
ua.news
ШІКібератаки
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