Скільки коштує жити в Іспанії: ціни на оренду квартир та кімнат

Самостійне проживання в квартирі в Іспанії суттєво бʼє по гаманцю. У середньому однокімнатна квартира коштує 984 євро на місяць, тоді як кімната у спільному житлі — 425 євро. Таким чином, окреме житло в середньому обходиться на 132% дорожче за кімнату.

Про це пише The Olive Press із посиланням на дані порталу нерухомості Idealista.

Де різниця у вартості найбільша

У найбільших містах Іспанії різниця між спільною та окремою орендою ще суттєвіша.

Найбільший розрив зафіксували у Валенсії: однокімнатна квартира там коштує в середньому 1185 євро на місяць, тоді як за кімнату доведеться платити 380 євро. Тобто самостійна оренда дорожча на 212%.

В Аліканте різниця становить 156%. Середня вартість однокімнатної квартири — 953 євро на місяць, а кімнати — 372 євро.

Студія також не є доступною альтернативною для тих, хто хоче жити самостійно. Середня оренда за таку квартиру становить 819 євро на місяць. Це на 17% менше, ніж вартість однокімнатної квартири, але водночас на 93% більше, ніж оренда кімнати.

Найвищі ціни на оренду однокімнатного житла зафіксували в таких регіонах і містах:

Балеарські острови — найдорожча провінція Іспанії, де орендарі платять 1347 євро на місяць за однокімнатну квартиру та 582 євро за кімнату.

Пальма — найдорожче велике місто Іспанії для тих, хто хоче жити самостійно: оренда однокімнатки коштує 1292 євро.

Мадрид — 1277 євро за однокімнатну квартиру.

Провінція Барселона та Малага — по 1051 євро за оренду однокімнатного житла.

Водночас у самому місті Барселона оренда однокімнатної квартири коштує дорожче — 1161 євро на місяць, а кімната у спільному житлі тут найдорожча серед великих міст Іспанії — в середньому 600 євро.