Скільки коштує жити в Іспанії: ціни на оренду квартир та кімнат
Самостійне проживання в квартирі в Іспанії суттєво бʼє по гаманцю. У середньому однокімнатна квартира коштує 984 євро на місяць, тоді як кімната у спільному житлі — 425 євро. Таким чином, окреме житло в середньому обходиться на 132% дорожче за кімнату.
Про це пише The Olive Press із посиланням на дані порталу нерухомості Idealista.
Де різниця у вартості найбільша
У найбільших містах Іспанії різниця між спільною та окремою орендою ще суттєвіша.
Найбільший розрив зафіксували у Валенсії: однокімнатна квартира там коштує в середньому 1185 євро на місяць, тоді як за кімнату доведеться платити 380 євро. Тобто самостійна оренда дорожча на 212%.
В Аліканте різниця становить 156%. Середня вартість однокімнатної квартири — 953 євро на місяць, а кімнати — 372 євро.
Студія також не є доступною альтернативною для тих, хто хоче жити самостійно. Середня оренда за таку квартиру становить 819 євро на місяць. Це на 17% менше, ніж вартість однокімнатної квартири, але водночас на 93% більше, ніж оренда кімнати.
Найвищі ціни на оренду однокімнатного житла зафіксували в таких регіонах і містах:
- Балеарські острови — найдорожча провінція Іспанії, де орендарі платять 1347 євро на місяць за однокімнатну квартиру та 582 євро за кімнату.
- Пальма — найдорожче велике місто Іспанії для тих, хто хоче жити самостійно: оренда однокімнатки коштує 1292 євро.
- Мадрид — 1277 євро за однокімнатну квартиру.
- Провінція Барселона та Малага — по 1051 євро за оренду однокімнатного житла.
Водночас у самому місті Барселона оренда однокімнатної квартири коштує дорожче — 1161 євро на місяць, а кімната у спільному житлі тут найдорожча серед великих міст Іспанії — в середньому 600 євро.
В окремих містах Іспанії самостійна оренда значно доступніша. Наприклад, у Теруелі однокімнатна квартира коштує в середньому 568 євро на місяць. Це лише на 62% більше, ніж вартість кімнати у спільному житлі.
Поділитися новиною
Також за темою
У Пенсильванії будують дата-центри в покинутих шахтах
ПартнерськаОбсяги вкладів у гривні зростають: Ідея Банк про найвигідніші депозитні стратегії цієї осені
Кіпр планує посилити умови програми «золотих віз»
Найкращі напрямки для подорожей у 2027 році
10 міст Європи з найвищою якістю життя
росія створює новий «тіньовий флот» для обходу санкцій