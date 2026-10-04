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Скільки коштує жити в Іспанії: ціни на оренду квартир та кімнат

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Вартість оренди житла в Іспанії
Вартість оренди житла в Іспанії, Фото: magnific
Самостійне проживання в квартирі в Іспанії суттєво бʼє по гаманцю. У середньому однокімнатна квартира коштує 984 євро на місяць, тоді як кімната у спільному житлі — 425 євро. Таким чином, окреме житло в середньому обходиться на 132% дорожче за кімнату.
Про це пише The Olive Press із посиланням на дані порталу нерухомості Idealista.

Де різниця у вартості найбільша

У найбільших містах Іспанії різниця між спільною та окремою орендою ще суттєвіша.
Найбільший розрив зафіксували у Валенсії: однокімнатна квартира там коштує в середньому 1185 євро на місяць, тоді як за кімнату доведеться платити 380 євро. Тобто самостійна оренда дорожча на 212%.
В Аліканте різниця становить 156%. Середня вартість однокімнатної квартири — 953 євро на місяць, а кімнати — 372 євро.
Студія також не є доступною альтернативною для тих, хто хоче жити самостійно. Середня оренда за таку квартиру становить 819 євро на місяць. Це на 17% менше, ніж вартість однокімнатної квартири, але водночас на 93% більше, ніж оренда кімнати.
Найвищі ціни на оренду однокімнатного житла зафіксували в таких регіонах і містах:
  • Балеарські острови — найдорожча провінція Іспанії, де орендарі платять 1347 євро на місяць за однокімнатну квартиру та 582 євро за кімнату.
  • Пальма — найдорожче велике місто Іспанії для тих, хто хоче жити самостійно: оренда однокімнатки коштує 1292 євро.
  • Мадрид — 1277 євро за однокімнатну квартиру.
  • Провінція Барселона та Малага — по 1051 євро за оренду однокімнатного житла.
Водночас у самому місті Барселона оренда однокімнатної квартири коштує дорожче — 1161 євро на місяць, а кімната у спільному житлі тут найдорожча серед великих міст Іспанії — в середньому 600 євро.
В окремих містах Іспанії самостійна оренда значно доступніша. Наприклад, у Теруелі однокімнатна квартира коштує в середньому 568 євро на місяць. Це лише на 62% більше, ніж вартість кімнати у спільному житлі.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житлаІспанія
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