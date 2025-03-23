Інфляція у єврозоні знизилася до 2,3% у лютому 2025 року — Finance.ua
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Інфляція у єврозоні знизилася до 2,3% у лютому 2025 року

Світ
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Інфляція у єврозоні знизилася до 2,3% у лютому 2025 року
Інфляція у єврозоні знизилася до 2,3% у лютому 2025 року
Річний рівень інфляції у єврозоні станом на лютий 2025 року становив 2,3%, це менше, ніж у січні (2,5%). У лютому 2024-го цей показник дорівнював 2,6%.
Такі дані оприлюднив Євростат.
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При цьому річна інфляція у Європейському Союзі становила 2,7% у лютому цього року проти 2,8% попереднього місяця.

Найнижчі та найвищі показники інфляції

Найнижчі річні показники зафіксували у Франції (0,9%), Ірландії (1,4%) та Фінляндії (1,5%).
Тим часом найвищий рівень інфляції — в Угорщині (5,7%), Румунії (5,2%) та Естонії (5,1%).
Інфляція у єврозоні знизилася до 2,3% у лютому 2025 року
У Євростаті зауважують, що порівняно із січнем 2025 року річна інфляція знизилася у 14 країнах-членах ЄС, залишилася стабільною у шести та зросла — у семи державах блоку.
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Оприлюднені дані свідчать, що в лютому на інфляцію вплинули ціни на послуги, далі йдуть продукти харчування, алкоголь і тютюн, потім — неенергетичні промислові товари, а також енергоносії.
Інфляція у єврозоні знизилася до 2,3% у лютому 2025 року
Нагадаємо, за даними Держстату, минулого місяця в Україні інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.
За матеріалами:
Укрінформ
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