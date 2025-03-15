Інфляція пришвидшилася до 13,4%: у Нацбанку повідомили, які товари здорожчали найбільше — Finance.ua

Інфляція пришвидшилася до 13,4%: у Нацбанку повідомили, які товари здорожчали найбільше Сьогодні 08:15 — Казна та Політика

Інфляція пришвидшилася до 13,4%: у Нацбанку повідомили, які товари здорожчали найбільше

Минулого місяця інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, йдеться у повідомленні Національного банку.

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У регуляторі зауважили, динаміка споживчої інфляції була близькою до траєкторії прогнозу НБУ.

Водночас базова інфляція і надалі перевищувала очікування через подальше зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Які продукти здорожчали

Зокрема, пришвидшилося подорожчання сирих продуктів — ціни зросли на 13%. Швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв.

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Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн — торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню пропозиції за рахунок імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів минулого місяця пришвидшилося до 16,7% у річному вимірі. Регулятор пояснює таку динаміку подорожчанням продовольчої сировини, а також збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику.

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У результаті високими темпами дорожчали хліб і окремі хлібопродукти, олія, м’ясо та молокопродукти. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари незначно пришвидшили зростання до 4,4% р/р. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг також незначно пришвидшилися і становили 14,3% р/р.

Порівняно з січнем зросла вартість послуг з охорони здоров’я, транспортних послуг, зв’язку, відпочинку та культури. Натомість повільніше дорожчали послуги з особистого догляду, страхові та фінансові послуги.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 18,1%. Вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше підвищення виробничих витрат, а також коригування цін з огляду на посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією та ймовірний вплив очікуваного тестового впровадження Е-акцизу.

Темпи зростання цін на пальне становили 13,9%. У лютому зростання цін на пальне пришвидшилося порівняно з січнем, передусім унаслідок високих темпів збільшення вартості автогазу.

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Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція на ринку АЗС та оптимізація логістики імпортних постачань стримували подорожчання пального.

Прогноз щодо інфляції

У Нацбанку зауважили, інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Однак у другому півріччі вона має повернутися на траєкторію сповільнення завдяки вжитим НБУ заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників.

Очікується, що інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці року та надалі прямуватиме до цілі 5% на горизонті політики.

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