Промислова інфляція в Україні перевищує загальну більш ніж удвічі — Finance.ua

Промислова інфляція в Україні перевищує загальну більш ніж удвічі Сьогодні 20:12 — Казна та Політика

Промислова інфляція в Україні перевищує загальну більш ніж удвічі

У останньому місяці 2024 року промислова інфляція відновила зростання, і досягла на кінець минулого року 27,6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Відповідно до даних відомства, ціни виробників промислової продукції за грудень до листопада зросли на 1,3%.

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У річному вимірі (до грудня 2023 року) промислова інфляція прискорилась до 27,6%, середня промислова інфляція по року склала 19,7%.

Прогноз на 2025 рік

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, інфляція досягне піку навесні 2025 року, після чого почне знижуватися.

На кінець 2025 року очікується, що інфляція сповільниться до 7%, а у 2026 році — до цілі Національного банку в 5%.

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Цьому, зокрема, сприятимуть заходи Нацбанку, кращі врожаї, зниження собівартості продукції та стабільність валютного ринку.

Довідка Finance.ua:

інфляція в Україні ймовірно збільшиться після завершення війни, оскільки швидке економічне відновлення після кризових явищ зазвичай супроводжується інфляційними процесами;

за словами старшого економіста ЦЕС Володимира Ланди, у 2024 році середня зарплата українців зросла на 4 тисячі гривень, або 22,3%, досягнувши 21 946 грн. Проте значну частину приросту, а саме 9,7%, «з'їдає» інфляція;

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