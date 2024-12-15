Інфляція поглинає зростання зарплат в Україні, — економіст — Finance.ua
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Інфляція поглинає зростання зарплат в Україні, — економіст

Казна та Політика
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Інфляція поглинає зростання зарплат в Україні, — економіст
Інфляція поглинає зростання зарплат в Україні, — економіст
У 2024 році середня зарплата українців зросла на 4 тисячі гривень, або 22,3%, досягнувши 21 946 грн. Проте значну частину приросту, а саме 9,7%, «з'їдає» інфляція.
Про це в етері Українського радіо розповів старший економіст ЦЕС Володимир Ланда.

Що вплинуло на зростання зарплати

Реальне зростання зарплат відбувається на тлі економічного відновлення країни: за перші 10 місяців економіка зросла на 4,2%.
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Крім цього, дефіцит робочої сили стимулює роботодавців підвищувати зарплати.

Хто отримує найбільше та найменше

За словами економіста, нерівномірність зарплат посилюється: найбільше заробляють в сфері інформації та телекомунікацій 一 середня зарплата понад 52 тис. грн (+40% рік-до-року).

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Водночас, найменші зарплати отримують працівники сфери творчості та мистецтва (13,1 тис. грн), а також закладів культури (13,7 тис. грн) та освіти (14,2 тис. грн).
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До того ж зарплати у цих сферах зросли за рік на 14−20%, тобто менше, ніж в середньому по країні.
Нагадаємо, за даними work.ua, у грудні 2024 року середня заробітна плата в Україні досягла 22 500 гривень, що демонструє значне зростання порівняно з показником у 18 500 гривень за аналогічний період минулого року.
Педагоги у державних школах заробляють в середньому 10−15 тисяч гривень. У приватних школах — близько 20−25 тисяч гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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