На кінець 2025 року інфляція сповільниться до 7%: прогноз — Finance.ua

На кінець 2025 року інфляція сповільниться до 7%: прогноз Сьогодні 21:14 — Казна та Політика

На кінець 2025 року інфляція сповільниться до 7%: прогноз

Національний банк України працює над забезпеченням стабільності валютного ринку, використовуючи наявні інструменти, зокрема міжнародні резерви. Це має стати одним із важливих факторів у зниженні інфляційного тиску.

Про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час ефіру телеканалу «Інтер».

Якою буде інфляція

Поточний прогноз НБУ передбачає, що інфляція досягне піку навесні 2025 року, після чого почне знижуватися.

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На кінець 2025 року очікується, що інфляція сповільниться до 7%, а у 2026 році — до цілі Національного банку 5%.

Чинники, що сприятимуть зниженню інфляції

Покращення врожайності. Очікується кращий урожай сільськогосподарських культур, оскільки несприятливі погодні умови рідко коли повторюються два роки поспіль.

Зниження собівартості продукції. Зменшиться тиск на ціни з боку собівартості продукції, пов’язаний з оплатою праці та витратами підприємств на енергоавтономність.

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Стабільність валютного ринку. НБУ закладає у прогноз збереження стійкості валютного ринку та заходи з процентної політики, спрямовані на зниження інфляції.

Нагадаємо, за словами банкірів, банки не ризикнуть далі знижувати ставки за вкладами, якщо інфляція не сповільниться.

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