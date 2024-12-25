Економіст спрогнозувала зростання інфляції в Україні після завершення війни — Finance.ua
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Економіст спрогнозувала зростання інфляції в Україні після завершення війни

Казна та Політика
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Економіст спрогнозувала зростання інфляції в Україні після завершення війни
Економіст спрогнозувала зростання інфляції в Україні після завершення війни
Інфляція в Україні ймовірно збільшиться після завершення війни, оскільки швидке економічне відновлення після кризових явищ зазвичай супроводжується інфляційними процесами.
Про це заявила Людмила Черенько, доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень в етері телеканалу «Київ».
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Черенько пояснила, важливою є міра цього зростання. За її словами, до 20% інфляції — це контрольована інфляція.
«Швидке економічне зростання після серйозних кризових явищ завжди супроводжується інфляцією. Інша справа — наскільки це зростання буде контрольованим і в яких межах залишатиметься інфляція. Якщо інфляція буде в контрольованих межах, то, коли йдеться про стрімке економічне зростання після різкого падіння, рівень інфляції до 20% можна вважати контрольованим. Це межі, які більш-менш нормальні», — зазначила експертка.

Допомога партнерів

Вона також підкреслила, що на даний момент значна частина соціальних витрат в Україні покривається за рахунок допомоги міжнародних партнерів.
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Також Черенько зазначила, що багато інвесторів виявляють інтерес до України, очікуючи стабільності на військовому фронті.
Нагадаємо, за словами старшого економіста ЦЕС Володимира Ланди, у 2024 році середня зарплата українців зросла на 4 тисячі гривень, або 22,3%, досягнувши 21 946 грн. Проте значну частину приросту, а саме 9,7%, «з'їдає» інфляція.
У листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. Очікується, що інфляція сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%.
За матеріалами:
УНН
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