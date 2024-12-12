Голова НБУ спрогнозував, коли інфляція сповільниться — Finance.ua

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Голова НБУ спрогнозував, коли інфляція сповільниться

Особисті фінанси
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Голова НБУ спрогнозував, коли інфляція сповільниться
Голова НБУ спрогнозував, коли інфляція сповільниться
У листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати. Очікується, що інфляція сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.
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За його словами, інфляція зростатиме через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольства, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення зарплат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону.
«Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв», — прогнозує голова НБУ.
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Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ й очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску.
Нагадаємо, 12 грудня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. З метою збереження стійкості валютного ринку, недопущення розбалансування очікувань та поступового приведення інфляції до цілі Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%.
За матеріалами:
Finance.ua
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