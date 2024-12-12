Падіння депозитних ставок не відбудеться за високої інфляції — прогноз банкірів Сьогодні 17:03 — Кредит&Депозит

Падіння депозитних ставок не відбудеться за високої інфляції — прогноз банкірів

Банки не ризикнуть далі знижувати ставки за вкладами, якщо інфляція не сповільниться.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«З урахуванням поточного рівня інфляції, якщо дивитися на поточні ставки в гривні, то їхнє подальше зниження призведе до того, що фізичні особи почнуть забирати свої вклади з банківської системи і вкладати в іноземну валюту. Відповідно, відбудеться тиск на обмінний курс. Тому подальше зниження відсоткових ставок призведе до гіршого сценарію», — попередив голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

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Тому він радить банкам не знижувати ставки. «Нам треба утримувати ці ставки з урахуванням поточного рівня інфляції, інакше пересічний громадянин буде думати: навіщо мені розміщувати депозитний вклад під 12−13% річних, мінус податки, і на виході мати майже нуль або у деяких банків навіть від’ємну дохідність», — каже Олексій Руднєв.

Девальвація гривні також нервує вкладників. «У нас все одно буде девальвація національної валюти. Вона зараз є і буде наступного року. І, відповідно, люди захочуть захистити свої заощадження. Якщо понизиться рівень відсоткових ставок за вкладами в національній валюті, населення на це відреагує. Тому ставки зараз на тому мінімальному рівні, який дозволяє утримувати поточну ресурсну базу населення», — зазначив Олексій Руднєв.

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Конкуренцію депозитам також становлять ОВДП. «Мінфін створює суттєву конкуренцію банкам в боротьбі за ресурси. І зараз, враховуючи підвищення військового збору до 5%, банківські депозити не є конкурентними для ОВДП щодо дохідності. І фізособи все більше і більше туди вкладають кошти», — розповів заступник голови правління Таскомбанку Олександр Заєць.

«Так, є альтернатива — вкладення в ОВДП, для яких немає оподаткування. Але все одно плюс-мінус виходить на ту дохідність, яка порівняна з рівнем інфляції, яка зараз є і продовжує збільшуватись», — зазначив Олексій Руднєв. У річному вимірі споживчі ціни в листопаді прискорились до 11,2% після 9,7% у жовтні.

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В.о. голови правління, заступник голови правління Кредобанку Антон Кіркач погоджується із тим, що депозитні ставки мають прагнути покрити інфляцію. «Мають бути ставки, які дозволять, навіть із врахуванням податку, бути близькими до інфляції. Ми запустили продукт „Нові гроші“, де вища ставка для коштів, які вперше приходять до банку. Зараз це 14% річних на 4 місяці. Тобто навіть із податком ставка нетто вища за інфляцію», — каже Антон Кіркач.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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