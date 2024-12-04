Дві третини всіх коштів клієнтів у банках у гривні: в НБУ розповіли про структуру депозитної бази — Finance.ua

Дві третини всіх коштів клієнтів у банках у гривні: в НБУ розповіли про структуру депозитної бази Сьогодні 16:01 — Кредит&Депозит

Дві третини всіх коштів клієнтів у банках у гривні: в НБУ розповіли про структуру депозитної бази

Дві третини усіх коштів клієнтів в банках за результатами жовтня — у національній валюті.

Про це розповів заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, приріст гривневих коштів з початку року — більш ніж 100 млрд грн або близько 7%, з початку повномасштабного вторгнення — понад 830 млрд гривень або близько 90%. А 56% гривневих коштів клієнтів у банках — це кошти на рахунках юридичних осіб.

«Загалом з початку 2024 року обсяг гривневих коштів юридичних осіб в банках збільшився на 6%, а від початку повномасштабного вторгнення вони подвоїлися. Гривневі кошти фізичних осіб в банках зросли на 8% з початку року та на близько 80% з 24 лютого 2022 року», — зазначив Ніколайчук.

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Якщо говорити саме про строкові гривневі кошти українців, то їхня частка — близько 35% від усіх гривневих коштів населення.

«У 2024 року маємо приріст на 20 млрд гривень або на 8%, а з початку повномасштабного вторгнення — на близько 80 млрд гривень або на 44%. У структурі строкових депозитів фізичних осіб у національній валюті вклади зі строком більше ніж три місяці становлять 98%», — підсумував заступник голови НБУ.

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Нагадаємо, рекордні бюджетні витрати, підкріплені західною допомогою, стимулювали зростання заощаджень українців . За останні два роки вони стали зберігати безготівково в національній валюті на 303,2 млрд грн більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії.

За даними ФГВФО, станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня.

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