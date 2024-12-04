Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка)
Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка)
Рекордні бюджетні витрати, підкріплені західною допомогою, стимулювали зростання заощаджень українців. За останні два роки вони стали зберігати безготівково в національній валюті на 303,2 млрд грн більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії.
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Фізичні особи та ФОПи стали тримати в банках на 289,1 млрд грн більше гривневих коштів: залишки на поточних рахунках зросли на 212,7 млрд грн (+69,2%), а на депозитах — на 76,4 млрд грн (+38,3%).
Ще 14,1 млрд грн приросту — це вкладення в ОВДП (+119,2%), які стали більш дохідною альтернативою банківським депозитам. Сумарно в українців 822 млрд грн ліквідних гривневих активів (+58,4%).
Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка)
Ситуація із валютними заощадженнями українців також вийшла в плюс (+$1,1 млрд). Відтік коштів з банківської системи зупинився ще наприкінці липня 2022-го, а обсяг валютних вкладень перевищив довоєнний рівень вже на початку 2023-го. Протягом другого року війни він зріс майже на $1 млрд.
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За останні два роки сумарний приріст за поточними рахунками становив $0,99 млрд, а за валютними ОВДП — $0,23 млрд. Депозитів українці тримають в банках все ще на $0,12 млрд менше, ніж до війни.
Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка)
Готівка в ціні попри цифровізацію
Більше грошей українці накопичують і в готівковій формі, хоча темпи зростання знижуються. Якщо в 2022 році обсяг готівки зріс на 85,1 млрд грн, то в 2023-му — на 50,1 млрд грн.
Темпи скоротилися з 14,6% до 7,5%.
На графіку видно, що найбільше коштів потрапило в готівковий обіг на початку війни та в період блекаутів осені — зими 2022-го. В 2023-му, після скорочення на початку року, фіксувалося поступове збільшення готівки в обігу. Ривок відбувся в грудні, коли зростання на 42,1 млрд грн становило 84% річного приросту.
В січні 2024-го після різдвяно-новорічних свят обсяг готівки скоротився на 12,1 млрд грн (-1,7%).
Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка)
Війна підвищила ризики: банки змушені видавати менше кредитів, а позичальники — менше їх брати. З початку 2022 року чистий кредитний портфель банків (за вирахуванням кредитів, що перестали обслуговуватися) постійно скорочувався. Лише в березні 2023 року почалося зростання портфеля кредитування фізичних осіб та ФОПів, а в червні 2023-го — корпоративного сектору. Переважно завдяки різним державним програмам пільгового кредитування — від «5−7-9%» до «єОселя».
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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