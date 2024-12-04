Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Як змінились заощадження українців за роки війни (інфографіка)

Рекордні бюджетні витрати, підкріплені західною допомогою, стимулювали зростання заощаджень українців. За останні два роки вони стали зберігати безготівково в національній валюті на 303,2 млрд грн більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії.

Читайте також Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції

Фізичні особи та ФОПи стали тримати в банках на 289,1 млрд грн більше гривневих коштів: залишки на поточних рахунках зросли на 212,7 млрд грн (+69,2%), а на депозитах — на 76,4 млрд грн (+38,3%).

Ще 14,1 млрд грн приросту — це вкладення в ОВДП (+119,2%), які стали більш дохідною альтернативою банківським депозитам. Сумарно в українців 822 млрд грн ліквідних гривневих активів (+58,4%).

Ситуація із валютними заощадженнями українців також вийшла в плюс (+$1,1 млрд). Відтік коштів з банківської системи зупинився ще наприкінці липня 2022-го, а обсяг валютних вкладень перевищив довоєнний рівень вже на початку 2023-го. Протягом другого року війни він зріс майже на $1 млрд.

Читайте також Нацбанку вдалося створити ефективну «систему» на валютному ринку

За останні два роки сумарний приріст за поточними рахунками становив $0,99 млрд, а за валютними ОВДП — $0,23 млрд. Депозитів українці тримають в банках все ще на $0,12 млрд менше, ніж до війни.

Готівка в ціні попри цифровізацію

Більше грошей українці накопичують і в готівковій формі, хоча темпи зростання знижуються. Якщо в 2022 році обсяг готівки зріс на 85,1 млрд грн, то в 2023-му — на 50,1 млрд грн.

Темпи скоротилися з 14,6% до 7,5%.

На графіку видно, що найбільше коштів потрапило в готівковий обіг на початку війни та в період блекаутів осені — зими 2022-го. В 2023-му, після скорочення на початку року, фіксувалося поступове збільшення готівки в обігу. Ривок відбувся в грудні, коли зростання на 42,1 млрд грн становило 84% річного приросту.

В січні 2024-го після різдвяно-новорічних свят обсяг готівки скоротився на 12,1 млрд грн (-1,7%).

Війна підвищила ризики: банки змушені видавати менше кредитів, а позичальники — менше їх брати. З початку 2022 року чистий кредитний портфель банків (за вирахуванням кредитів, що перестали обслуговуватися) постійно скорочувався. Лише в березні 2023 року почалося зростання портфеля кредитування фізичних осіб та ФОПів, а в червні 2023-го — корпоративного сектору. Переважно завдяки різним державним програмам пільгового кредитування — від «5−7-9%» до «єОселя».

Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.