Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції — Finance.ua

Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції

Національний банк України з липня припинив зниження облікової ставки та утримує її на рівні 13%, щоб підтримувати інтерес громадян до гривневих заощаджень.

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НБУ також забезпечує стійку ситуацію на валютному ринку. Упродовж останніх місяців НБУ збільшив продаж валюти з резервів, щоб курс гривні не коливався надмірно. Міжнародні резерви України залишаються на високому рівні (36,6 млрд дол. США наприкінці жовтня), тож НБУ зможе й надалі підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

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З огляду на це українці продовжують вкладати значну частину заощаджень у гривневі депозити та державні облігації (ОВДП). Обсяги таких вкладень упродовж останніх місяців стабільно зростали.

Наразі банківські вклади в національній валюті приносять у середньому більше 10% після вирахування податків, а інвестиції в ОВДП, які звільнені від оподаткування, — від 13% і більше. Така дохідність забезпечує захист заощаджень від інфляційного знецінення.

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