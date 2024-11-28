Як бізнес та населення використовують кредитові та дебетові перекази — НБУ Сьогодні 16:02 — Кредит&Депозит

Як бізнес та населення використовують кредитові та дебетові перекази — НБУ

Упродовж дев’яти місяців 2024 року кредитові та дебетові перекази активно використовувалися бізнесом і населенням. Загалом за цей період здійснено понад 2,7 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Статистикою про це поділився Національний банк України.

Статистичні дані про кредитові та дебетові перекази

В Україні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, населенню та бізнесу надають усі 62 банки та одна небанківська фінансова установа.

Так, за дев’ять місяців 2024 року вони здійснили 1,2 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 27,26 млрд грн.

Більш розповсюдженими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу, за дев’ять місяців цього року їх здійснено:

в межах України — 2 718,8 млн операцій на суму майже 30 823 млрд грн;

в Україну — 3,80 млн на суму 50,84 млрд доларів США в екв.;

з України — 0,92 млн на суму 54,82 млрд доларів США в екв.

Операції в межах України

За дев’ять місяців 2024 року найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 2 344,6 млн, або 86,24% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб’єктів господарювання: 27 841,71 млрд грн, або 90,33% від загальної суми.

Транскордонні операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 55,21% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу. Водночас за сумою також лідирує бізнес — 93,96% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів в Україну надходило з:

країн ЄС (44,70%),

Швейцарії (22,14%),

Сполучених Штатів Америки (11,75%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,80 млн на суму 54,69 млрд доларів США в екв. Це становить 87,1% та 99,75% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (60,75%), Швейцарії (10,29%) та Китаю (5,12%).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що Національний банк України розпочав публікацію інформації про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року.

З їх використанням бізнес та населення здійснюють як перекази коштів у межах України, так і транскордонні (в Україну та за її межі) розрахунки, у тому числі для здійснення міжнародної торгівлі (експорт / імпорт товарів та послуг).

Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій [як з використанням платіжних карток, так й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без використання платіжних карток (тобто кредитовий трансфер та прямий дебет).

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