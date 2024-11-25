Стрес-тест банків: НБУ оприлюднив концепцію оцінки банківської системи в 2025 році — Finance.ua

Стрес-тест банків: НБУ оприлюднив концепцію оцінки банківської системи в 2025 році Сьогодні 16:00 — Фондовий ринок

Стрес-тест банків: НБУ оприлюднив концепцію оцінки банківської системи в 2025 році

Правління Національного банку України схвалило концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Після чотирирічної перерви оцінка стійкості банків та банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою, із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування», — сказано в повідомленні.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, оцінка стійкості — класичний інструмент аналізу банківського сектору та його ризиків, яким користується більшість регуляторів у всьому світі.

«Адаптація банків до роботи в умовах повномасштабної війни та їхні досить високі фінансові результати дають змогу повернутися до звичної практики щорічної оцінки. В кінцевому підсумку ця вправа має показати можливі слабкі ланки та за потреби зміцнити їх, аби банківська система й надалі могла успішно відповідати на наявні та потенційні виклики», — додав Пишний.

Оцінка стійкості включатиме три етапи:

1 етап «Оцінка якості активів (AQR)»

AQR є обов’язковою для всіх банків та здійснюватиметься незалежними аудиторами.

Передбачає перевірку якості базової вибірки активів і прийнятності забезпечення за ними згідно із встановленими НБУ вимогами до оцінки кредитного ризику. Якщо після перевірки базової вибірки активів аудитори виявлять значну кількість помилок в оцінці кредитного ризику (понад порогові значення), вони мають провести поглиблену перевірку більшої вибірки активів.

2 етап «Екстраполяція»

Передбачає екстраполяцію результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR та здійснюватиметься Національним банком лише для банків, для активів яких було проведено поглиблену перевірку;

3 етап «Стрес-тестування»

Здійснюватиметься Національним банком за базовим та несприятливим сценаріями за даними фінансової звітності банків з горизонтом прогнозування три роки.

Третій етап стосуватиметься найбільших банків за показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банків, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року. За попередніми оцінками, такий підхід передбачатиме стрес-тестування близько 20 банків та забезпечить вибірку в понад 90% від чистих активів банківської системи.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2025 року.

Орієнтовний графік проведення оцінки стійкості у 2025 році:

грудень 2024 року — затвердження Технічного завдання з проведення оцінки стійкості та переліку банків, до яких буде застосовуватись стрес-тест;

30 квітня 2025 року — завершення Етапу І та подання аудиторами до Національного банку звіту про оцінку якості активів;

10 липня / 10 серпня 2025 року — затвердження НБУ результатів оцінки для банків етапу ІІ / етапу ІІІ та надсилання за потреби вимог про складання програм;

1 серпня 2025 року — відображення банками результатів оцінки якості активів у звітності;

15 серпня / 15 вересня 2025 року — подання банками за результатами Етапу ІІ / Етапу ІІІ програм до НБУ;

31 грудня 2025 року — виконання банками затверджених НБУ програм та публікація результатів оцінки стійкості 2025 року.

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