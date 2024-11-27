НБУ вводить в обіг нову монету (фото) — Finance.ua

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НБУ вводить в обіг нову монету (фото)

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27 листопада 2024 року, вводимо в обіг третю пам’ятну монету з цієї серії — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»».
Про це повідомив НБУ.
НБУ вводить в обіг нову монету (фото)
БТР-4Е «Буцефал» — бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність.
Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням. Наразі сили оборони України використовують БТР-4Е «Буцефал» у численних військових операціях, боронячи незалежність України.

Як виглядає пам’ятна монета

Основне зображення аверсу — стилізований здиблений кінь, змодельований із броньованих пластин, що склепані між собою. Образ коня — своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.
На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини.
Угорі — напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.
Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Монета виготовлена з нейзильберу, її номінал — 5 гривень, тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Як її можна придбати

Пам’ятну монету «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб'юторів (їх перелік є на нашому сайті).
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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