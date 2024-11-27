За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн — Finance.ua

За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн Сьогодні 09:04 — Кредит&Депозит

За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн, freepik

Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», — сказано в повідомленні.

У якій валюті українці тримають вклади:

вклади у національній валюті — 854,9 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 476,7 млрд грн.

Інфографіка: ФГВФО

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,7 млрд грн.

Розподіл вкладів фізичних осіб за розмірами:

Розмір вкладу, грн Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн 41,27 0,002 від 10 до 200 000 грн 56,95 29,49 від 200 000 до 400 000 грн 0,93 13,36 від 400 000 до 600 000 грн 0,34 8,62 понад 600 000 грн 0,51 48,53

Інфографіка: ФГВФО

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Дата Частка вкладів до запитання, % Частка строкових вкладів, % у т.ч. зі строком повернення, % до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 місяців до року більше року 01.11.2024 69,1 30,9 17,82 7,22 4,73 1,13

Нагадаємо, як повідомляв НБУ, обсяг фондування банків у ІІІ кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом. Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов’язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств. У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов’язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними. Обсяг оптового фондування дещо зменшиться.

За даними НБУ, найбільше коштів населення у державних ПриватБанку — 422,3 млрд гривень та Ощадбанку — 200,9 млрд гривень. На третьому місці — приватний Універсал Банк — 75,9 млрд гривень.

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