За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн — Finance.ua

За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн
Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
«Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», — сказано в повідомленні.
У якій валюті українці тримають вклади:
- вклади у національній валюті — 854,9 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті — 476,7 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,7 млрд грн.
Розподіл вкладів фізичних осіб за розмірами:
|Розмір вкладу, грн
|Вкладники, %
|Сума вкладів, %
|до 10 грн
|41,27
|0,002
|від 10 до 200 000 грн
|56,95
|29,49
|від 200 000 до 400 000 грн
|0,93
|13,36
|від 400 000 до 600 000 грн
|0,34
|8,62
|понад 600 000 грн
|0,51
|48,53
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:
|Дата
|Частка вкладів до запитання, %
|Частка строкових вкладів, %
|у т.ч. зі строком повернення, %
|до 3 місяців
|від 3 до 6 місяців
|від 6 місяців до року
|більше року
|01.11.2024
|69,1
|30,9
|17,82
|7,22
|4,73
|1,13
Нагадаємо, як повідомляв НБУ, обсяг фондування банків у ІІІ кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом. Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов’язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств. У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов’язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними. Обсяг оптового фондування дещо зменшиться.
За даними НБУ, найбільше коштів населення у державних ПриватБанку — 422,3 млрд гривень та Ощадбанку — 200,9 млрд гривень. На третьому місці — приватний Універсал Банк — 75,9 млрд гривень.
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