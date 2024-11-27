За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн — Finance.ua
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За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн

Кредит&Депозит
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За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн
За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн, freepik
Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
«Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», — сказано в повідомленні.
У якій валюті українці тримають вклади:
  • вклади у національній валюті — 854,9 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті — 476,7 млрд грн.
Інфографіка: ФГВФО
Інфографіка: ФГВФО
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,7 млрд грн.
Розподіл вкладів фізичних осіб за розмірами:
Розмір вкладу, грнВкладники, %Сума вкладів, %
до 10 грн41,270,002
від 10 до 200 000 грн56,9529,49
від 200 000 до 400 000 грн0,9313,36
від 400 000 до 600 000 грн0,348,62
понад 600 000 грн0,5148,53
Інфографіка: ФГВФО
Інфографіка: ФГВФО
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:
ДатаЧастка вкладів до запитання, %Частка строкових вкладів, %у т.ч. зі строком повернення, %
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 місяців до рокубільше року
01.11.202469,130,917,827,224,731,13
Нагадаємо, як повідомляв НБУ, обсяг фондування банків у ІІІ кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом. Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов’язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств. У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов’язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними. Обсяг оптового фондування дещо зменшиться.
За даними НБУ, найбільше коштів населення у державних ПриватБанку — 422,3 млрд гривень та Ощадбанку — 200,9 млрд гривень. На третьому місці — приватний Універсал Банк — 75,9 млрд гривень.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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