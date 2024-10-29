Обсяг коштів населення в банках зростатиме й надалі — прогноз банків Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Обсяг коштів населення в банках зростатиме й надалі — прогноз банків

Обсяг фондування банків у ІІІ кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.

Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов’язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств.

Графік: НБУ

Фондування від корпорацій зросло в 54% опитаних, хоча в ІІ кварталі таких було 68%. Обсяг оптового фондування, що охоплює випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокове рефінансування тощо, зростав чотири квартали поспіль, переважно в окремих великих фінустанов.

На думку банків, збільшувати запозичення від населення їх спонукали зміни регуляторних вимог. А от пропозиція клієнтів і вартість коштів не сприяли нарощенню вкладень. Депозити від корпорацій, як і квартал тому, збільшилися завдяки пропозиції самих клієнтів, значно менша частка банків вказала, що на залучення коштів впливали регуляторні вимоги.

Графік: НБУ

У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов’язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними. Обсяг оптового фондування дещо зменшиться.

У ІІІ кварталі третина банків очікувала залучити оптове фондування в наступні 12 місяців. Окремі великі фінустанови сподівалися отримати оптові кошти вже в ІV кварталі. Банки розраховували на надходження фінансування для проєктів відновлення, зокрема від ЄС та МФО. Респонденти планували залучати оптові кошти, переважно для узгодження строковості активів і зобов’язань. Регуляторні вимоги також спонукали залучати оптове фондування.

Середня вартість фондування в цілому знижувалась п’ять кварталів поспіль. Однак частки респондентів, які повідомили про зниження вартості коштів бізнесу та населення, були дещо меншими за рекордні показники ІІ кварталу. Вартість оптових залучень, за оцінками банків, зменшувалася другий квартал поспіль.

Графік: НБУ

Нагадаємо, за даними Фонду гарантування, станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.