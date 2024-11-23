У яких банках українці зберігають найбільше коштів — дані НБУ Сьогодні 08:17 — Кредит&Депозит

У яких банках українці зберігають найбільше коштів — дані НБУ, www.freepik.com

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні діяли 62 банки, де фізичні особи зберігали 1,172 трлн гривень. З них кошти на вимогу — 763,2 млрд гривень.

Про це повідомили у Національному банку України.

Яким банкам українці довіряють свої гроші

У повідомленні зазначено, що найбільше коштів населення у державних ПриватБанку — 422,3 млрд гривень та Ощадбанку — 200,9 млрд гривень.

На третьому приватний Універсал Банк — 75,9 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 67,3 млрд гривень, приватний ПУМБ — 52,7 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк ) — 47,0 млрд гривень.

Нагадаємо, обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1.2% (+15.4% р/р) за рахунок приросту у вересні. Через девальвацію гривні рівень доларизації коштів підвищився.

Банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у ІV кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

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