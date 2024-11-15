Через девальвацію гривні українці збільшили вклади у валюті — Finance.ua

Через девальвацію гривні українці збільшили вклади у валюті Вчора 09:03 — Кредит&Депозит

Через девальвацію гривні українці збільшили вклади у валюті

Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1.2% (+15.4% р/р) за рахунок приросту у вересні. Через девальвацію гривні рівень доларизації коштів підвищився.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2024 року.

Обсяги фондування банків у ІІІ кварталі зросли. Водночас обсяг гривневих коштів бізнесу в банках дещо зменшився внаслідок cплати підприємствами податків та зростання їхніх інших витрат. У жовтні припливи коштів бізнесу відновилися.

Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1,2% порівняно з попереднім кварталом та на 15,4% - з ІІІ кварталом 2023 року. Сезонні відпливи коштів населення в червні компенсовані їх надходженнями в подальші періоди. Строкові гривневі депозити фізосіб у гривні зросли на 0,4% за квартал.

Частка гривневих строкових коштів фізосіб за квартал знизилася на 0.3 в. п. — до 34.3%. Частка гривневих депозитів бізнесу зросла на 0.3 в. п. — до 24.3%

Графіки: НБУ

Рівень доларизації коштів клієнтів підвищився на 0.5 в. п. кв/кв, до 33.1%, насамперед через девальвацію гривні. Частка валютних коштів бізнесу зросла на 0.3 в. п. — до 31.7%.

За ІІІ квартал обсяг коштів фізосіб у гривні збільшився на 1.2%, у валюті — на 2.3%. Поточні кошти в гривні зростали швидше за строкові: 1.6% порівняно з 0.4%.

Графіки: НБУ

За квартал зросла частка депозитів від 3 до 6 міс. — на 1.3 в. п. до 52.0%. Частка депозитів понад 6 місяців знизилася на 1.0 в. п. та становить 31.3% від усіх нових вкладів. Загалом частка нових депозитів строком більше 3 міс. становить 83.3%.

Гривневі кошти бізнесу за квартал знизилися на 1.4%. Скорочення відбулося в усіх групах банків окрім приватних, у яких зафіксовано зростання на 1.6%. Найбільше кошти бізнесу знижувалися в державних банків та Кошти в іноземних валютах знизилися на 1.5%, у тому числі через сплату дивідендів корпораціями, передусім — в іноземних банках, на 4.8% кв/кв. Водночас валютні кошти в державних банках та ПриватБанку зросли на 2.3% та 0.8% відповідно. за квартал знизилися на 1.4%. Скорочення відбулося в усіх групах банків окрім приватних, у яких зафіксовано зростання на 1.6%. Найбільше кошти бізнесу знижувалися в державних банків та ПриватБанку — на 4.0% та 2.6% відповідно.знизилися на 1.5%, у тому числі через сплату дивідендів корпораціями, передусім — в іноземних банках, на 4.8% кв/кв. Водночас валютні кошти в державних банках та ПриватБанку зросли на 2.3% та 0.8% відповідно.

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Припливи гривневих коштів населення в серпні та вересні цілком компенсували відпливи на початку кварталу.

За квартал усі групи банків, крім ПриватБанку, нарощували кошти фізичних осіб. Найбільше зросли кошти в іноземних та приватних банках — на 5.3% та 3.0% за квартал відповідно. Збільшувалися насамперед залишки на поточних рахунках. Кошти у валюті зросли на 2.3% (+6.0% р/р) також і за рахунок зростання коштів на поточних рахунках на 3.4% за квартал.

Графіки: НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, у вересні 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб українці зберігали 1 трлн 326 млрд гривень. У ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 496,8 млрд гривень.

Банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у ІV кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

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