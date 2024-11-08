Дохідність депозитів: хто з банків за які строки «тримається» — Finance.ua

Дохідність депозитів: хто з банків за які строки «тримається» Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Дохідність депозитів: хто з банків за які строки «тримається»

Фінансисти з малих банків вже почали боротися за залучення коштів населення на довгі депозити і підвищують ставки за такими вкладами. Аналогічну тенденцію «Мінфіну» підтвердили і у великих банках.

Дмитра Замотаєва з Глобус Банку, його фінустанова почала переглядати дохідність у бік збільшення відсотків за довшими вкладами ще в першому кварталі, і саме на них зараз пропонує найбільші ставки. За словамийого фінустанова почала переглядати дохідність у бік збільшення відсотків за довшими вкладами ще в першому кварталі, і саме на них зараз пропонує найбільші ставки.

Ідея Банку Сергій Міщенко каже, що банк вже кілька років будує свої пропозиції за депозитами фізосіб з орієнтацією на строки 9−12 місяців. «Це дає банку можливість реагувати на швидкоплинні зміни в законодавстві, вартості іноземної валюти та інші чинники більш спокійно і без стресів проходити такі зміни», — каже він. Директор департаменту розвитку продуктівкаже, що банк вже кілька років будує свої пропозиції за депозитами фізосіб з орієнтацією на строки 9−12 місяців. «Це дає банку можливість реагувати на швидкоплинні зміни в законодавстві, вартості іноземної валюти та інші чинники більш спокійно і без стресів проходити такі зміни», — каже він.

Крім того, довгий ресурс дозволяє банкам розвивати кредитування.

Втім, далеко не всі великі банки дотримуються згаданої стратегії: серед 28 учасників депозитного огляду 14 або пропонують виключно середні або короткі строкові вклади, або вищі відсотки за ними.

В першій групі — банк «Південний» та Укрсиббанк. Ставки у першого на 3 та 6 місяців зараз становлять 13,25% річних, у другого — 9% та 9,5% річних на 3 та 6 місяців відповідно.

«Банк не активізує залучення більш довгих строкових депозитів, це обумовлено внутрішньою політикою щодо хеджування процентного ризику», — повідомив «Мінфіну» начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин.

В другій групі — Укрексімбанк, який платить за 3-місячними вкладами 12,05% річних, та Ощадбанк та Кредобанк зі ставкою 12,5% річних на піврічні депозити. Інші фінустанови пропонують більше: Восток Банк — 13% річних за вкладами на 3 та 6 місяців, Правекс Банк — 13,5% річних на вклади строком на 3 місяці, Акордбанк пропонує за вкладами на 3 та 6 місяців 15,75% та 15,5% річних відповідно, а Прокредит Банк та банк Кредит Дніпро — платять за депозитами 3 та 6 місяців 14% річних.

«В цілому ми працюємо в медіані ринку та орієнтуємось на потреби клієнтів. При цьому даємо клієнтам сезонні та акційні пропозиції з більш цікавою ставкою на строки 3 та 6 місяців», — пояснила підвищені ставки на ці строки Катерина Мелеш з банку Кредит Дніпро та додала, що банк зацікавлений в залученні коштів на різні строки, «щоб задовільнити потреби клієнтів з різними очікуваннями».

Для фінансових установ з точки зору операційної частини та управління ліквідністю пріоритетними є довгі вклади, погоджується Максим Гончарук. «Тому ОТП Банк намагається знайти чіткий баланс між очікуваннями клієнтів та строками вкладів», — каже він та додає, що найбільший попит у фізичних осіб в банку мають вклади строком від 3 до 6 місяців. За ними банк платить найбільше у своїй лінійці депозитів — 9,49% та 10% відповідно.

Так само «балансує» й Радабанк. «Так, ми теж зробили вклади на „довші“ строки більш прибутковими», — відповів Дмитро Лаврушин на наше запитання щодо переорієнтації на триваліші строкові вклади. Водночас, банк пропонує високі ставки й на короткі вклади: за вкладами на 3 та 6 місяців тут платять 17% та 15,75% річних відповідно.

Окремою групою стоять два банки, які пропонують однакові ставки на всю лінійку строкових вкладів в гривні: ПУМБ — 13% річних, Таскомбанк — 15% річних.

Не ризикуйте своїми заощадженнями, обирайте лише надійні депозити. В цьому вам завжди допоможе каталог від Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.