Українці переходять на валютні депозити: скільки можна заробити — Finance.ua

Українці переходять на валютні депозити: скільки можна заробити Сьогодні 08:09 — Кредит&Депозит

Українці переходять на валютні депозити: скільки можна заробити

Українці — бізнес та фізособи — за даними НБУ, принесли до українських банків у жовтні 36,07 млрд грн. Причому рекордсменом тут став бізнес: у нацвалюті депозити юросіб зросли на 3,8% - до 963,46 млрд грн. Водночас населення поклало в банки у гривні лише 1,94 млрд грн (+0,3% м/м) і загалом тримало в нацвалюті 767,62 млрд грн.

Читайте також Як з початку війни зросли вклади підприємств та населення

У ВКВ ситуація була кардинально іншою. За корпоративними клієнтами статистика НБУ показала відтоки: у гривневому еквіваленті бізнес забрав валюти з банків 6,6 млрд грн, або 1,6% від показників вересня. Фізособи ж продовжили перевкладатися в депозити у валюті, поклавши в українські банки 5,46 млрд грн (+1,4% м/м).

Перевкладення фізосіб своїх грошей із гривневих на валютні депозити особливо помітне за підсумками третього кварталу. Строкові депозити приватних вкладників у гривні зросли на 0,4% за квартал, а у валюті — на 0,6%.

Читайте також Що буде з дохідністю депозитів — прогноз банкірів

«Завдяки швидшому зростанню залишків на поточних рахунках, частка строкових коштів у гривні надалі знизилася на 0,3 в.п. — до 34,3%. Рівень доларизації вкладів клієнтів зріс на 0,5 в.п. — до 33,1%, найбільше внаслідок послаблення курсу гривні», — зазначив НБУ.

При цьому загалом обсяги гривневих коштів населення, за даними НБУ, зросли на 1,2% кв/кв, тоді як в інвалюті зростання становило 2,3%, «найбільше внаслідок ослаблення курсу гривні».

Свій внесок в такі настрої українців вносять зростаюча інфляція і валютні коливання. Нацбанк і надалі дозволятиме гривні повільно девальвувати. У бюджеті-2025, нагадаємо, рівень інфляції закладено на рівні 9,5%, а курс — на рівні 45 грн/дол.

Читайте також Вкладники надають перевагу ультракоротким вкладам

Фінансисти поки що не підтверджують те, що офіційно констатував НБУ — зростання доларових вкладів населення. В Ощадбанку повідомили, що «частка вкладів у інвалюті за фізособами банку за третій квартал 2024 року, порівнюючи з 2 кварталом 2024 року та 3 кварталом 2023 року, залишилась без змін». Показники частки у портфелі в нацвалюті та у ВКВ у жовтні, порівнюючи з вереснем, теж не змінилися.

Частка вкладів у іноземній валюті за третій квартал не змінилася й в Радабанку, залишившись в межах 24−26%, розповів начальник управління продуктів роздрібного та приватного бізнесів Радабанку Дмитро Лаврушин. В жовтні, навпаки, пришвидшився притік коштів у гривні: гривневий портфель збільшився на 10%.

МТБ Банк має історично достатньо значну частку вкладів у ВКВ щодо вкладів фізичних осіб. Це обумовлено тим, що банк обслуговує значну кількість клієнтів — моряків та членів їх сімей.

Втім, така частка має у банку стійку тенденцію до зниження від 65,9% станом на 1.10.2023 р. до 61,0% станом на 1.07.2024 р., та до 59,8% станом на 1.10.2024″, — каже заступник голови правління МТБ Банку Геннадій Тищенко. Він також додає, що в жовтні вклади фізосіб у банку зменшились на 0,8%: «У повалютному розрізі тенденція за гривнею була мінус 1%, за валютою — мінус 0,8%», — уточнив Тищенко.

Читайте також Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно

Ідея Банку , натомість, не прагнуть активно залучати вклади у ВКВ, хоча приріст вкладів в жовтні був значно вищий ніж по системі, повідомив «Мінфін» директор з розвитку бізнесу банку Володимир Малий. «За місяць приріст склав 5,6%. Портфель депозитів фізичних осіб в ВКВ майже не змінився», — уточнив він.

Плануйте своє майбутнє з розумом. Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.