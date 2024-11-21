Як з початку війни зросли вклади підприємств та населення — Finance.ua

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Як з початку війни зросли вклади підприємств та населення

Кредит&Депозит
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Як з початку війни зросли вклади підприємств та населення
Як з початку війни зросли вклади підприємств та населення, freepik
Притік коштів бізнесу і населення до банківської системи триває.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«З початку війни гривневі вклади підприємств у банках зросли удвічі, населення — на 75%. За даними оперативної статистики Національного банку, у жовтні 2024 року банківські вклади резидентів у національній валюті зросли на 2,2% (+37,2 млрд грн). Це найбільші темпи зростання депозитів у гривні у цьому році», — сказано в повідомленні.
Графік: Данило Гетманцев
Графік: Данило Гетманцев
За його словами, вклади корпоративного сектору зросли на 3,8%, домашніх господарств — на 0,3%.
На 1 листопада 2024 року портфель банківських депозитів у гривні сягнув 1,73 трлн грн, у валюті — 19,9 млрд дол.
«Отже, маємо більш впевнений притік гривневого фондування до банківської системи під кінець поточного року», — зазначив нардеп.
Він додав, що темпи залучення коштів бізнесу і населення на банківські депозити у національній валюті суттєво сповільнились порівняно із минулим роком.

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«Основні причини — скорочення відсоткових ставок, конвертація частини вкладів у валюту (інші активи) на тлі погіршення інфляційних, девальваційних очікувань», — пояснив Гетманцев.
Нагадаємо, за даними Національного банку, обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1.2% (+15.4% р/р) за рахунок приросту у вересні. Через девальвацію гривні рівень доларизації коштів підвищився.
Дохідність класичних строкових вкладів, як очікується, буде підвищуватись.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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