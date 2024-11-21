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Що буде з дохідністю депозитів — прогноз банкірів

Кредит&Депозит
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Що буде з дохідністю депозитів — прогноз банкірів
Що буде з дохідністю депозитів — прогноз банкірів
У банках, де традиційно розвивають довгі вклади, ультракороткі вклади «не йдуть».
«Депозити фізосіб строком на 1 місяць попитом не користуються. В Ідея Банку є депозит для фізосіб „Вільні кошти“ з можливістю дострокового розірвання і сформований портфель по цьому вкладу коливається протягом останніх місяців в розмірі 10%», — каже директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.
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В деяких банках, які пропонують ультракороткі вклади, наприклад у Таскомбанку, шансів таким депозитам теж не дають, «адже вони передбачають відчутно нижчу дохідність, ніж вклад на 3 місяці». «Також ми не бачимо на ринку залучення вкладів фізичних осіб тренду до підвищення відсотків на короткими вкладами до 1 місяця», — каже керівник напрямку депозитних продуктів банку Оксана Крамаренко.
На думку Дмитра Замотаєва з Глобус Банку, пік зацікавленості громадян ультракороткими вкладами йде на спад. «За нашими очікуваннями до кінця року середня дохідність ультракоротких вкладів знизиться із 10% до 9,5% річних. Тобто, тренд до зменшення цікавості з боку банків до ультракоротких депозитів збережеться», — прогнозує банкір.
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До такого сценарію схиляються й у Бізбанку. Там повідомили, що фіксують «певний перерозподіл депозитів на більш довший строк».
Натомість, Максим Гончарук з ОТП очікує на пожвавлення попиту до кінця року. «Протягом листопада-грудня прогнозуємо традиційне для цього періоду зростання попиту клієнтів на „короткі“ вклади», — каже він.
Водночас, на заміну ультракоротким вкладам є безстрокові. «При розміщенні клієнтами коштів на короткий строк, тут більш помітною є тенденція, коли вони надають перевагу їх розміщенню саме на рахунках до запитання, за якими проценти нараховуються на залишки коштів», — кажуть в Укргазбанку.
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Для таких клєнтів в Піреус банку запустили новий депозит на вимогу у нацвалюті із можливістю вільного поповнення /зняттям під 3% річних зі щомісячною капіталізацією, розповіли у банку.

Що прогнозують банки

Дохідність класичних строкових вкладів, як очікується, буде підвищуватись. «Ближче до середини грудня банки традиційно можуть запроваджувати для своїх вкладників промо-депозити та депозитні акції. Ми також аналізуємо можливість проведення акції для своїх вкладників», — кажуть у Бізбанку.
Безумовно, для фінансистів здебільшого цікаво залучати ресурс на довші терміни. Але, щоб догодити клієнтам, доводиться підлаштовуватись під їх запити.
«Банки намагаються активізувати кредитування, відповідно, довший ресурс є більш цікавим. Але в умовах нестабільності, росту інфляції залучати „довгий“ ресурс доволі складно. Відповідно, банкам доводиться підлаштовувати свої політики під тренди та поведінку вкладників, і ми не виключення»", — кажуть у Бізбанку.
«Ми також підтримуємо тенденцію на довгострокові депозити, адже це сприяє стабільності, дозволяє клієнтам отримувати вищі відсотки та сприяє кращому плануванню банківської ліквідності. Однак, наша політика залишається збалансованою — ми пропонуємо гнучкі умови і для короткострокових депозитів, щоб забезпечити вибір для клієнтів з різними фінансовими цілями», — повідомили у Піреус Банку.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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