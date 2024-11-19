Як взяти кредит в Іспанії — Finance.ua

Як взяти кредит в Іспанії Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

Як взяти кредит в Іспанії

В Іспанії доступні різні види кредитів: споживчі — для купівлі товарів чи послуг, ремонту тощо; іпотека для купівлі нерухомості; автокредити для купівлі транспортних засобів.

Про це ми пишемо у статті:

Щоб отримати кредит в Іспанії, особливо якщо ви іноземний громадянин, потрібно дотримуватись певних умов та надати визначений список документів.

Умови для отримання кредиту

Іспанські банки надають кредити як резидентам, так і нерезидентам. Проте резидентам (особливо з іспанською пропискою) отримати кредит значно простіше.

Важливо мати стабільний і достатній дохід, щоб забезпечити виплату позики. Банк аналізує ваші фінансові можливості для обслуговування кредиту.

Банки звертають увагу на вашу кредитну історію як в Іспанії, так і, за можливості, в країні, де ви раніше проживали.

Для іпотеки іноземцям зазвичай потрібно внести близько 30−40% від суми кредиту як перший внесок. Зазвичай кредити в Іспанії видають особам віком від 18 до 65 років.

Перелік документів для отримання кредиту

Документи для подачі заявки на отримання кредиту в Іспанії можуть відрізнятися, але базовий набір зазвичай включає:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер іноземця (NIE) — обов’язковий для будь-яких фінансових операцій в Іспанії;

довідка про доходи та податкові документи з країни проживання;

виписки за зарплатою за останні 6−12 місяців;

податкова декларація (часто вимагається для іпотеки або великих кредитів);

договір купівлі-продажу (для іпотеки на нерухомість або автокредиту).

Читайте також Іпотека для українців в Іспанії: умови та хто може отримати

Щоб отримати кредит в Іспанії, можна подати заявку до місцевого банку, або скористатися послугами кредитних брокерів. Банк розгляне подані документи, перевірить ваші доходи, кредитну історію та інші фактори.

Після затвердження потрібно буде підписати кредитний договір з умовами позики. Після підписання договору гроші зараховуються на ваш банківський рахунок.

Читайте також Іспанія планує впровадити нові правила реєстрації туристів

Звертайтеся в банки, такі як Santander, BBVA або Sabadell, оскільки вони пропонують кредити для іноземців. Обов’язково дізнайтеся про вимоги для нерезидентів, оскільки банки можуть вимагати вищий початковий внесок.

Поточна базова ставка в Іспанії становить 3,4%. Споживчі кредити зазвичай доступні за ставками близько 5−6%, а іпотечні кредити коливаються від 4% до 5%, залежно від банку та умов позики.

Довідка Finance.ua:

Раніше писали, що нині іпотеку для українців в Іспанії оформлюють лише два банки: Santander та Sabadell. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Їхня вимога полягає в тому, аби доходи позичальника формувалися за межами України. В ідеалі — в Іспанії, або інших країнах ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.