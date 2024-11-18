Відкрийте вклад та вигравайте призи: як долучитися до нової акції від «Бонусу до депозиту» — Finance.ua
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Відкрийте вклад та вигравайте призи: як долучитися до нової акції від «Бонусу до депозиту»

Кредит&Депозит
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Відкрийте вклад та вигравайте призи: як долучитися до нової акції від «Бонусу до депозиту»
Відкрийте вклад та вигравайте призи: як долучитися до нової акції від «Бонусу до депозиту»
Зима — час накопичувати і зберігати не лише тепло, але і гроші. Одним із найнадійніших інструментів для цього є депозити. Програма «Бонус до депозиту» від Мінфін пропонує отримати додаткові відсотки до вкладу. А ще — виграти гроші, доступ до курсів, квитки на конференцію для інвесторів, долучившись до нової акції.
Серед призів, які зможуть виграти учасники:
  • грошова винагорода (1 місце — 10 000 грн, 2 місце — 5 000 грн, 3 місце — 5 000 грн, 4−8 місце — по 2000 грн, 9 — 18 місце — по 1000 грн);
  • навчання в Академії Мінфін — 5 будь-яких курсів на вибір;
  • квитки на конференцію «Invest Talk Summit 2025»: 5 офлайн квитки, 10 онлайн квитків.
Погодьтеся, пропозиція приваблива. Але ж як долучитися до розіграшу?

Головні умови акції

Для того, щоб взяти участь в акції, потрібно в період з 18 листопада до 12 січня розмістити вклад в одному із банків-учасників — Глобус Банк, Кредитвест, Кліринговий дім. Мінімальна сума такого депозиту повинна становити 100 000 грн. Обов’язкова умова щодо валюти — гривня.
Але важливо пам’ятати, що у разі розміщення відразу кількох депозитів в одному банку, всі вони будуть рахуватися як один. Однак можливість збільшити шанси на успіх все ж таки є. Для цього один учасник може розмістити три депозити по одному в кожному з банків учасників. Важливо: клієнти, які беруть участь в акції, також отримують бонусні відсотки до депозиту.
Протягом 30 календарних днів з часу відкриття депозиту (але не пізніше 12 січня), учасник має заповнити і подати заявку на сторінці акції. Потім потрібно заповнити форму підтвердження відкриття депозиту, вказавши номер та дату договору, строк вкладу у місяцях, суму та валюту за договором. Це все!
Далі на учасників чекає найхвилюючий момент — очікування оголошення результатів. Переможців визначать методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції. Тому шанс виграти приз буде у кожного, хто долучиться до акції.
Не зволікайте, відкривайте депозит вже сьогодні та отримуйте більше разом з акцією від «Бонус до депозиту»!
За матеріалами:
Finance.ua
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