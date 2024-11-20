Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно — Finance.ua

Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно Сьогодні 15:45 — Кредит&Депозит

Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно

Умови участі в грантових програмах не обмежують отримання коштів одночасно з декількох джерел.

Про це розповів директор департаменту продажів ММСБ Ощадбанку Юрій Войчак під час круглого столу « Ветеранські бізнеси: як українські банки підтримують наших захисників », проведеного «Фінансовим клубом».

«Ніхто не забороняє поєднувати декілька інструментів. Можна взяти грант „Мій ветеран“, який передбачає 1 млн грн фінансування. Крім цього, можна взяти будь-який інший державний грант спільно з цим грантом. Зокрема „Моя справа“, яка передбачає 250 тис. грн. Є гранти на переробку для сільськогосподарських виробників. Там взагалі до 8 млн грн можна брати», — перерахував можливості Юрій Войчак.

Ця комбінація грантів не виключає, що клієнт може користуватися ними паралельно. «Ми співпрацюємо з державою в рамках зарахування грантових програм підтримки бізнесу. І там є грант до 1 млн грн для підтримки ветеранів. В рамках цієї програми вже більше 2,5 тис. заявок ветеранів подано. Потенціал цих заявок — більше 1 млрд грн. Вже опрацьовано і зараховано майже 0,5 млрд грн грантових коштів для підтримки бізнесів цих ветеранів», — розповів він.

«Крім того, ветеран може отримати будь-яке фінансування в рамках пільгової державної програми „5−7-9%“. А ще клієнт може податися на грант від МФО. Комбінація цих інструментів дозволяє клієнту мати доступ до фінансування», — запевняє Юрій Войчак.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.