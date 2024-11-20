Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно — Finance.ua
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Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно

Кредит&Депозит
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Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно
Ветерани можуть отримати декілька грантів одночасно
Умови участі в грантових програмах не обмежують отримання коштів одночасно з декількох джерел.
Про це розповів директор департаменту продажів ММСБ Ощадбанку Юрій Войчак під час круглого столу «Ветеранські бізнеси: як українські банки підтримують наших захисників», проведеного «Фінансовим клубом».
«Ніхто не забороняє поєднувати декілька інструментів. Можна взяти грант „Мій ветеран“, який передбачає 1 млн грн фінансування. Крім цього, можна взяти будь-який інший державний грант спільно з цим грантом. Зокрема „Моя справа“, яка передбачає 250 тис. грн. Є гранти на переробку для сільськогосподарських виробників. Там взагалі до 8 млн грн можна брати», — перерахував можливості Юрій Войчак.
Ця комбінація грантів не виключає, що клієнт може користуватися ними паралельно. «Ми співпрацюємо з державою в рамках зарахування грантових програм підтримки бізнесу. І там є грант до 1 млн грн для підтримки ветеранів. В рамках цієї програми вже більше 2,5 тис. заявок ветеранів подано. Потенціал цих заявок — більше 1 млрд грн. Вже опрацьовано і зараховано майже 0,5 млрд грн грантових коштів для підтримки бізнесів цих ветеранів», — розповів він.
«Крім того, ветеран може отримати будь-яке фінансування в рамках пільгової державної програми „5−7-9%“. А ще клієнт може податися на грант від МФО. Комбінація цих інструментів дозволяє клієнту мати доступ до фінансування», — запевняє Юрій Войчак.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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