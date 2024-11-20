Вкладники надають перевагу ультракоротким вкладам — Finance.ua

Вкладники надають перевагу ультракоротким вкладам Сьогодні 19:07 — Кредит&Депозит

Вкладники надають перевагу ультракоротким вкладам

Традиційно кращі умови розмішення грошей пропонують невеликі банки, яким доводиться боротися за гривневий ресурс. Скільки можна заробити на вкладах в банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

«Люди в очікуванні „непередбачуваної зими“, та на фоні зростання інфляції поновили свою цікавість до ультракоротких вкладів, які дають змогу принаймні уберегти заощадження від „укусів“ знецінення гривні», — говорить Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку.

Пожвавлення попиту на короткі вклади відчули і у банку Кредит Дніпро. «Мми бачимо попит на вклади строком до 1 місяця. Наприклад, в жовтні обсяг депозитів на такий строк виріс на 20%», — каже директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш. При цьому, додає вона, за кількістю клієнтів значного зростання не відбувалось.

В Піреус банку кажуть, що бачать активізацію в цьому напрямку загалом у банківській системі. Попит на короткі та ультракороткі депозити у них зріс, але «не суттєво».

Дмитро Лаврушин, начальник управління продуктів роздрібного та приватного бізнесів Радабанку, пояснює, що його банк раніше вже сформував привабливі умови за короткими вкладами «враховуючи економічну та політичну ситуацію в країні».

Ці умови в банку й раніше мали попит, а отже, значного підвищення попиту наразі немає, додає він.

Максим Гончарук, керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку , уточнює, що зміна відсотків за короткостроковими вкладами та зростання об’єму коштів на них активізувалась протягом вересня-жовтня, не була пов’язана з підвищенням відсоткових ставок, а була більш ситуативним явищем.

«Поступово, коли почало „розвиднюватися“ — принаймні певні ознаки стабільного економічного майбутнього вже є — великий кредит від G7 на $50 млрд має забезпечити певний бюджетний баланс не лише в цьому році, а й у наступному — громадяни знову розглядають для себе варіанти розміщення коштів на більш тривалий термін (від 1 року)», — погоджується Дмитро Замотаєв.

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