Якою буде дохідність депозитів у 2025 році — Finance.ua
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Якою буде дохідність депозитів у 2025 році

Кредит&Депозит
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Якою буде дохідність депозитів у 2025 році
Якою буде дохідність депозитів у 2025 році
Прогнозується, що умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними вкладами наразі відсутні. Це означає, що дохідність українців, які вклали кошти на гривневі депозити, майже не зміниться.

Чого чекати від депозитів у 2025 році

Попри збільшення військового збору з 1,5% до 5%, якихось глобальних змін щодо розміщення коштів на депозитах не передбачається.
Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.
За словами банкіра, між комерційними банками продовжиться період значної конкуренції за нових вкладників.
«У листопаді та грудні поточного року фіксується прискорення інфляції до 10%. За прогнозами Нацбанку, ця тенденція збережеться і на початку 2025 року. Саме тому наразі відсутні економічні умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними депсертифікатами», — каже банкір.
У першому кварталі 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть такими:
  • Ультракороткі вклади з терміном розміщення від 3 місяців до 6 місяців — 9,5% річних,
  • Вклади на термін від 9 місяців до 1 року — 11% річних,
  • Вклади від 1 року до 2,5 років — 13% річних.
Зверніть увагу! Кількість нових вкладів осіб може зрости у першому кварталі наступного року. Але їхня активність буде залежати від факторів, як-от інфляція, ситуація на валютному ринку, обсяг фіндопомоги, обсяг валютних резервів країни тощо.
За матеріалами:
Телеканал 24
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