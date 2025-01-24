Голова МВФ Георгієва прокоментувала боротьбу зі світовою інфляцією — Finance.ua

Голова МВФ Георгієва прокоментувала боротьбу зі світовою інфляцією Сьогодні 18:10 — Світ

Голова МВФ Георгієва прокоментувала боротьбу зі світовою інфляцією

Світ досяг значного прогресу у боротьбі з інфляцією, не викликавши рецесію, але ще багато що треба зробити, оскільки повністю її перемогти не вдалося.

Про це заявила керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Давосі.

Читайте також У НБУ назвали основні чинники прискорення інфляції у 2024 році та спрогнозували на 2025

«Голова джина в пляшці, більша частина тіла джина в пляшці, але ноги все ще стирчать, — сказала вона у відповідь на запитання, чи переможений „джин“ інфляції. — Нам треба загнати його до кінця».

Водночас вона відзначила прогрес країн у боротьбі із інфляцією, назвавши його «дивовижним».

«Коли ми дивимось у минуле, на останні десятиліття — кожен епізод інфляції потребує підвищення ставок, і у відповідь інфляція піде на спад, але ціною рецесії», — пояснила вона.

Читайте також У Dragon Capital спрогнозували курс долара та інфляцію на 2025 рік

Водночас зараз вперше інфляція знижується, ставки підвищені, але досі є зростання світової економіки на 3,3%.

За її словами, якщо вдасться знизити світову інфляцію і утримати функціонування економіки і робочі місця — це буде «дуже хороший результат».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.