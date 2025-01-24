Голова МВФ Георгієва прокоментувала боротьбу зі світовою інфляцією — Finance.ua

Голова МВФ Георгієва прокоментувала боротьбу зі світовою інфляцією
Світ досяг значного прогресу у боротьбі з інфляцією, не викликавши рецесію, але ще багато що треба зробити, оскільки повністю її перемогти не вдалося.
Про це заявила керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Давосі.
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«Голова джина в пляшці, більша частина тіла джина в пляшці, але ноги все ще стирчать, — сказала вона у відповідь на запитання, чи переможений „джин“ інфляції. — Нам треба загнати його до кінця».
Водночас вона відзначила прогрес країн у боротьбі із інфляцією, назвавши його «дивовижним».
«Коли ми дивимось у минуле, на останні десятиліття — кожен епізод інфляції потребує підвищення ставок, і у відповідь інфляція піде на спад, але ціною рецесії», — пояснила вона.
Водночас зараз вперше інфляція знижується, ставки підвищені, але досі є зростання світової економіки на 3,3%.
За її словами, якщо вдасться знизити світову інфляцію і утримати функціонування економіки і робочі місця — це буде «дуже хороший результат».
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