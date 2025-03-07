НБУ дав оцінку рівня інфляції та назвав причини зростання цін в Україні — Finance.ua

НБУ дав оцінку рівня інфляції та назвав причини зростання цін в Україні Сьогодні 16:02

НБУ дав оцінку рівня інфляції та назвав причини зростання цін в Україні

У січні споживча інфляція в України пришвидшилася до 12,9% р/р, незначно перевищивши траєкторію січневого прогнозу НБУ. За оцінками НБУ, зростання інфляції тривало й у лютому.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2025 року).

НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в лютому досягла 14%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 10 березня.

Як зазначають в НБУ, основні чинники її пришвидшення — здорожчання пального на тлі підвищення акцизів і збільшення вартості сировини, а також послуг, адміністративної інфляції й оброблених продуктів харчування через високі виробничі та операційні витрати.

Зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль з огляду на розширення пропозиції яєць, молока, овочів та фруктів завдяки рекордно теплій січневій погоді й активізації імпорту. Натомість тривало подорожчання оброблених продуктів через подальше зростання виробничих витрат на сировину, е/е, оплату праці й логістику, йдеться в огляді.

«Свідченням стійкості фундаментального тиску було пришвидшення зростання цін на непродовольчі товари, а збільшення вартості послуг частково пояснюється переглядом тарифів окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості полісу ОСЦПВ», — зазначили в НБУ.

Водночас ціни на одяг та взуття й надалі залишалися нижчими, ніж торік.

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Зростання цін на пальне пришвидшилося під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас здорожчання пального стримувалося за рахунок конкуренції між мережами АЗС на тлі низького попиту й оптимізації логістики імпортних постачань, йдеться в огляді.

Вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше коригування цін на алкоголь, а тютюнові вироби дорожчали з огляду на очікуване підвищення акцизів. Також зросла вартість місцевого телефонного зв’язку, фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання.

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Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення, додали в НБУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні в січні 2025 року зросли на 1,2%. Річна інфляція прискорилася до 12,9% порівняно з 12,0% у грудні 2024 року.

За прогнозом НБУ, інфляція сягне 14,3% наприкінці I кварталу, а вже наприкінці II кварталу буде 13,6%, наприкінці III кварталу — 12%, наприкінці IV кварталу — 8,4%.

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