У Нацбанку пояснили, чому інфляція перевищила прогноз та чи очікується її подальше прискорення — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, чому інфляція перевищила прогноз та чи очікується її подальше прискорення Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

У Нацбанку пояснили, чому інфляція перевищила прогноз та чи очікується її подальше прискорення

Річна інфляція в Україні у січні 2025 року різко прискорилася до 12,9%. Цей показник перевищив траєкторію прогнозу Національного банку.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у коментарі виданню Kyiv Post назвав причину такої тенденції та розповів, чого очікувати далі.

За його словами, протягом 2022−2024 років українським підприємствам довелося стикатися з дефіцитом електроенергії, перешкодами в пошуку кадрів та вищими витратами на сировину. Після того, як ціни на електроенергію для українського бізнесу зросли на 60%, зруйнована війною економіка зазнала додаткового тиску на ціни, спричиненого посухою у 2024 році.

Інфляція зросла з 3,2% у березні-квітні минулого року до 12,9% у січні 2025 року. Ще влітку 2024 року НБУ очікував пікової інфляції лише в 9,7% у першому кварталі 2025 року, але ціни злетіли вище прогнозів.

«Інтенсивність бойових дій у четвертому кварталі 2024 року була вищою, ніж ми очікували, і цей фактор посилив інфляційний тиск. Ці збільшені витрати в поєднанні з іншими факторами більшою мірою вплинули на ціни», — пояснив Ніколайчук.

Для стримування інфляції НБУ у відповідь підвищив ключову ставку на 1,5% до 14,5%. Він має на меті знизити інфляцію до 5% — цільового показника інфляції центрального банку України.

Чого очікувати від інфляції у 2025 році

Згідно з прогнозом НБУ, інфляція протягом 2025 року поступово знизиться до 8,4%. Але головним ризиком для економіки залишається повномасштабна війна. Якщо військові дії триватимуть, більше біженців покинуть Україну, дефіцит робочої сили поглибиться через втечу та мобілізацію, енергетична інфраструктура може зазнати більших втрат, що призведе до необхідності витрачати більше грошей на енергопостачання. Ці фактори можуть призвести до сплеску інфляції.

Читайте також НБУ прокоментував рівень інфляції в січні 2025 року

«Водночас для повної матеріалізації необхідних макрофінансових умов, швидше за все, нам потрібно буде покладатися на справедливий і міцний мир», — додав Ніколайчук.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

TrueUA За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.