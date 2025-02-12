НБУ прокоментував рівень інфляції в січні 2025 року — Finance.ua

НБУ прокоментував рівень інфляції в січні 2025 року Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

НБУ прокоментував рівень інфляції в січні 2025 року

до 12,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, У січні 2025 року інфляція пришвидшиласьвимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, повідомляє НБУ.

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Причини

Фактична інфляція дещо перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2025 року.

Основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни.

Сирі продукти харчування подорожчали на 11,8%

У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль. Рекордно тепла січнева погода сприяла збільшенню пропозиції яєць і молока. Пропозиція овочів та фруктів розширилася завдяки активізації імпорту. Натомість ціни на свинину, курятину й цукор наближалися до цін країн — торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й зростання цін на борошно та крупи під впливом ефектів низьких минулорічних врожаїв.

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Базова інфляція пришвидшилася до 11,7%

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у січні становило 15,9% р/р. Пришвидшення зростання цін пояснюється збільшенням закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб та хлібо- і м’ясопродукти, олію. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад. Водночас ціни на кисломолочну продукцію та вершкове масло стабілізувалися з огляду на зниження закупівельних цін на молоко-сировину на тлі зростання пропозиції.

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Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% р/р через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг становили 14,2%, також пришвидшившись у січні порівняно з груднем. Частково це пояснюється переглядом тарифів, зокрема їх підвищенням окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості полісу ОСЦПВ

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 17,5%

У січні вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше коригування цін на алкоголь, а тютюнові вироби дорожчали, ймовірно, з огляду на очікуване підвищення акцизів. Зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання пришвидшилося під впливом тиску з боку виробничих витрат. Також зросла вартість місцевого телефонного зв’язку. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

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Темпи зростання цін на пальне становили 12,1%

У січні зростання цін на пальне суттєво пришвидшилося порівняно з груднем під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас суттєвіше здорожчання пального стримувалося за рахунок конкуренції між мережами АЗС на тлі досить сезонно низького попиту.

У макропрогнозі НБУ (Інфляційний звіт, січень 2025 року) передбачено пришвидшення показників інфляції в перші місяці 2025 року на тлі низької бази порівняння минулого року під впливом як тимчасових чинників, зокрема обмеженої пропозиції продовольства через гірші минулорічні врожаї, так і фундаментальних, зокрема через збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження в другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ — 5% на горизонті політики. Сповільненню інфляції сприятимуть посилення процентної політики НБУ та його заходи з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку, розширення пропозиції продовольчих товарів після надходження нового врожаю, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск.

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