НБУ скорочує продаж валюти на міжбанку 4-й тиждень поспіль — Finance.ua

НБУ скорочує продаж валюти на міжбанку 4-й тиждень поспіль Сьогодні 16:12 — Валюта

НБУ скорочує продаж валюти на міжбанку 4-й тиждень поспіль

Національний банк скоротив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 3 по 7 лютого на 21% порівняно з попереднім тижнем до 454,79 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За звітний тиждень Нацбанк не купував валюту, тоді як продав 454,79 млн доларів.

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Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

З початку року Нацбанк купив 6,34 млн доларів, тоді як продав 3 846,61 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.

За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав в 2023 році.

У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.

УНІАН За матеріалами:

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