Пишний представив економічні прогнози та плани НБУ на 2025 рік — Finance.ua
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Пишний представив економічні прогнози та плани НБУ на 2025 рік

Казна та Політика
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Пишний представив економічні прогнози та плани НБУ на 2025 рік
Пишний представив економічні прогнози та плани НБУ на 2025 рік
У Національному банку України планують здійснити низку ключових заходів щодо монетарної політики та валютної лібералізації в 2025 році.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час заходу «Global Outlook: Enduring Change».

Прогноз щодо інфляції

За його словами, хоча в першому півріччі 2025 року очікується прискорення інфляції, до кінця року показник знизиться до рівня 8,4%. Цьому сприятиме монетарна політика НБУ та поступове вичерпання впливу інфляційних факторів.
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Також у Нацбанку планують продовжити валютну лібералізацію, яка у 2024 році дозволила майже 400 підприємствам скористатися можливостями обслуговування та повернення своїх боргів.
«Ми вважаємо, що валютна лібералізація є важливим компонентом економічної стійкості українського бізнесу із залученням приватних інвесторів», — зазначив Пишний.

Страхування військових ризиків

Крім того, у першому півріччі 2025 року очікується ухвалення законопроєкту про страхування військових ризиків, що має сприяти залученню приватних інвестицій.
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Це буде однією з важливих тем обговорення із сьомою місією МВФ розвитку інфраструктури ринку капіталів, що є необхідною складовою для відновлення економіки після досягнення миру.
Пишний зауважив, що сьомий перегляд програми МВФ розпочнеться найближчими тижнями. Україна має рекордний показник тривалості співпраці з міжнародним фінансовим інститутом навіть порівняно з довоєнним періодом.
Що ж до міжнародної підтримки, у 2025 році вона очікується на рівні 30 млрд дол. За словами очільника НБУ, рівень невизначеності щодо надходження міжнародної допомоги значно нижчий порівняно з попереднім роком.
За матеріалами:
Укрінформ
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