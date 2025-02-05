Підвищення тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію — Finance.ua

Підвищення тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Підвищення тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію

Підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та населення вплинуло на рівень інфляції більше, ніж збільшені акцизи на пальне.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам сказав депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Найбільший вплив — це збільшення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу. Тариф для населення подорожчав на 64%, а для непобутових споживачів — ще більше. Акцизи на паливо не справили істотного впливу на інфляцію. За даними Держстату, паливо-мастильні матеріали подорожчали на 4,8%. Хоча, звісно, це зростання мало свої вторинні ефекти, оскільки закладалось у ціни на інші товари і послуги», — розповів він.

За його словами, фундаментальні чинники, які обумовлені зростанням вартості енергоносіїв (в першу чергу — тарифи на електроенергію), другі за впливом на інфляцію.

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Нагадаємо, за даними Мінекономіки, споживчі ціни в Україні за 11 місяців 2024 року зросли на 10,4%, а річна інфляція становила 11,2%. Зростання ціни обумовлено підвищеними витратами у виробництві та неврожаєм деяких культур. Пришвидшення інфляційних процесів відбулося внаслідок дії переважно внутрішніх чинників:

підвищенні витрати (поновлення відключень електроенергії через російські атаки, подальше зростання витрат на енергоресурси, дефіцит кваліфікованих кадрів та дефіцит доступних кредитних ресурсів),

неврожай деяких сільгоспкультур.

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