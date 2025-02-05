Підвищення тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію — Finance.ua
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Підвищення тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію

Казна та Політика
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Підвищення тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію
Підвищення тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію
Підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та населення вплинуло на рівень інфляції більше, ніж збільшені акцизи на пальне.
Про це в інтерв’ю Українським Новинам сказав депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Найбільший вплив — це збільшення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу. Тариф для населення подорожчав на 64%, а для непобутових споживачів — ще більше. Акцизи на паливо не справили істотного впливу на інфляцію. За даними Держстату, паливо-мастильні матеріали подорожчали на 4,8%. Хоча, звісно, це зростання мало свої вторинні ефекти, оскільки закладалось у ціни на інші товари і послуги», — розповів він.
За його словами, фундаментальні чинники, які обумовлені зростанням вартості енергоносіїв (в першу чергу — тарифи на електроенергію), другі за впливом на інфляцію.
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Нагадаємо, за даними Мінекономіки, споживчі ціни в Україні за 11 місяців 2024 року зросли на 10,4%, а річна інфляція становила 11,2%. Зростання ціни обумовлено підвищеними витратами у виробництві та неврожаєм деяких культур. Пришвидшення інфляційних процесів відбулося внаслідок дії переважно внутрішніх чинників:
  • підвищенні витрати (поновлення відключень електроенергії через російські атаки, подальше зростання витрат на енергоресурси, дефіцит кваліфікованих кадрів та дефіцит доступних кредитних ресурсів),
  • неврожай деяких сільгоспкультур.
За матеріалами:
Українські Новини
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