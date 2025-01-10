У Мінекономіки назвали дві причини зростання цін в Україні — Finance.ua
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У Мінекономіки назвали дві причини зростання цін в Україні

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У Мінекономіки назвали дві причини зростання цін в Україні
У Мінекономіки назвали дві причини зростання цін в Україні
Споживчі ціни в Україні за 11 місяців 2024 року зросли на 10,4%, а річна інфляція становила 11,2%. Зростання ціни обумовлено підвищеними витратами у виробництві та неврожаєм деяких культур.
Про це йдеться у Моніторингу основних подій в економіці України (листопад 2024) від Мінекономіки.
«Загалом споживча інфляція, попри прискорення цінової динаміки в листопаді є відносно невисокою як для країни, яка наразі перебуває в активній фазі війни з рф на своїй території», — йдеться в огляді.
Як зазначили в Мінекономіки, пришвидшення інфляційних процесів відбулося внаслідок дії переважно внутрішніх чинників:
  • по-перше, це підвищенні витрати (поновлення відключень електроенергії через російські атаки, подальше зростання витрат на енергоресурси, дефіцит кваліфікованих кадрів та дефіцит доступних кредитних ресурсів),
  • по-друге, це неврожай деяких сільгоспкультур.
У Мінекономіки назвали дві причини зростання цін в Україні
За цих умов вплив базової інфляції (фундаментальний інфляційний тиск) та вплив небазової інфляції був однаковим — за 11 місяців внесок базової інфляції в загальну інфляцію становив 5,2 в.п. при зростанні на 9,3%, а внесок небазової інфляції також становив 5,2 в.п. при зростанні на 12% (базова інфляція має більший вплив на загальну інфляцію), додали в Мінекономіки.
У Мінекономіки назвали дві причини зростання цін в Україні
Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у листопаді 2024 року зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилася до 11,2%. Вищою річна інфляція була лише у липні 2023 року — 11,3%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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