У Києві пенсіонерка забула в автобусі сумку з понад 1 млн грн і золотом

У Києві правоохоронці повернули 70-річній жінці сумку, яку вона випадково залишила в громадському транспорті. Усередині були заощадження на суму понад 1 млн грн у різних валютах, золоті прикраси та документи на нерухомість.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в місті Києві.
Як знайшли загублену сумку
По допомогу до поліції Києва звернулася 70-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що після того, як вийшла з громадського транспорту у Деснянському районі, вона помітила відсутність своїх речей.
У ручній поклажі вона везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість.
Правоохоронці почали перевіряти всі можливі версії події. Оперативники встановили автобус, яким їхала киянка, та разом із водієм оглянули транспортний засіб.
У результаті з’ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою «гармошкою». Щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму.
Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом.