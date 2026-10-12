У Києві пенсіонерка забула в автобусі сумку з понад 1 млн грн і золотом

У Києві правоохоронці повернули 70-річній жінці сумку, яку вона випадково залишила в громадському транспорті. Усередині були заощадження на суму понад 1 млн грн у різних валютах, золоті прикраси та документи на нерухомість.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в місті Києві.

Як знайшли загублену сумку

По допомогу до поліції Києва звернулася 70-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що після того, як вийшла з громадського транспорту у Деснянському районі, вона помітила відсутність своїх речей.

У ручній поклажі вона везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість.

У ручній поклажі жінка везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість, kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці почали перевіряти всі можливі версії події. Оперативники встановили автобус, яким їхала киянка, та разом із водієм оглянули транспортний засіб.

У результаті з’ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою «гармошкою». Щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму.

Під час руху автобуса сумка впала, kyiv.npu.gov.ua