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У Києві пенсіонерка забула в автобусі сумку з понад 1 млн грн і золотом

Особисті фінанси
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Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом.
Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом., kyiv.npu.gov.ua
У Києві правоохоронці повернули 70-річній жінці сумку, яку вона випадково залишила в громадському транспорті. Усередині були заощадження на суму понад 1 млн грн у різних валютах, золоті прикраси та документи на нерухомість.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в місті Києві.

Як знайшли загублену сумку

По допомогу до поліції Києва звернулася 70-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що після того, як вийшла з громадського транспорту у Деснянському районі, вона помітила відсутність своїх речей.
У ручній поклажі вона везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість.
У ручній поклажі жінка везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість
У ручній поклажі жінка везла понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси та документи на нерухомість, kyiv.npu.gov.ua
Правоохоронці почали перевіряти всі можливі версії події. Оперативники встановили автобус, яким їхала киянка, та разом із водієм оглянули транспортний засіб.
У результаті з’ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою «гармошкою». Щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму.
Під час руху автобуса сумка впала
Під час руху автобуса сумка впала, kyiv.npu.gov.ua
Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом.
За матеріалами:
Finance.ua
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